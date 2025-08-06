В День физкультурника в Самаре будет работать 45 интерактивных площадок

06.08.2025 16:38 Читали 4

В субботу, 9 августа, в Самаре отметят День физкультурника. Основная программа запланирована на II очереди Самарской набережной (от ул. Маяковского до бассейна ЦСКА) и начнется в 17:00.

В течение вечера гостей ждут более 45 интерактивных площадок. В их числе — локации спортивных федераций керлинга, баскетбола, биатлона, северной ходьбы и воздушной гимнастики, турниры по армрестлингу, гиревому спорту, шахматам, городошному и фиджитал-спорту, финал фестиваля борьбы "Выбор сильных" и фестиваля единоборств "АйкиЛето2025".

Федерация мотоциклетного спорта Самарской области представит площадку спортивных мотоциклов, а спортивная школа олимпийского резерва № 7 — площадку велоспорта. Мастер-классы и показательные выступления готовит Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. На пляже пройдут открытые тренировки фитнес-клубов и фестиваль пляжных видов спорта.

В поддержку участников СВО состоится массовая общественная акция "Вместе с Родиной!" и фестиваль по военно-прикладным видам спорта с показательными выступлениями спортсменов–парашютистов Самарского областного аэроклуба ДОСААФ России и показательными полетами ретро-самолетов.

Всех, кто заботится о своем здоровье, ждет площадка "Выбираю здоровье!" Там можно будет определить объем легких, идеальный вес тела по отношению к росту, измерить артериальное давление и сатурацию, а также принять участие в викторине "Здоровые цифры здорового человека". Также будет организована локация физкультурно-спортивного комплекса ГТО и информационная площадка проекта "Стань чемпионом".

Самых маленьких гостей ждут настольные игры, надувные аттракционы, студия спортивного дизайна, где будут проходить мастер-классы по конструированию из бумаги и лепке из легкого затвердевающего пластилина.

Программа кинотеатра "Филин" у Ладьи в этот вечер также будет посвящена спорту. С 17:00 до 17:40 там покажут мультфильмы "Шайбу! Шайбу!" (1964 г., 0+), "Кто первый?" (1950 г., 0+), "Приходи на каток" (1981 г., 0+). В 17:50 начнется "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" (2019 г., 6+), а с 20:00 — "Чемпион мира" (2021 г., 6+).

Финальным мероприятием Дня физкультурника станет ночной легкоатлетический забег "Огни Самары", который объединит участников на дистанциях 300, 600 и 1586 метров, 5 и 10 километров. На сегодняшний день на него зарегистрировалось уже более 1000 человек.