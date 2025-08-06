Жительница Самарской области пыталась обокрасть мертвую подругу

06.08.2025 11:37 Читали 7

В Октябрьске задержали 32-летнюю местную жительницу по подозрению в покушении на кражу с проникновением в жилище. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В середине июля ночью правоохранителям позвонил местный житель и рассказал, что видел, как какая-то женщина проникла в соседний дом на ул. Станционной. Дело в том, что владелица дома двумя днями ранее умерла в больнице от тяжелого заболевания. Поэтому сосед сильно удивился, когда ночью услышал подъехавший автомобиль. Мужчина увидел в окно, как какая-то женщина выносила вещи покойной, и окликнул ее. Злоумышленница, поняв, что ее заметили, села в автомобиль и скрылась.

Вскоре правоохранители вышли на подозреваемую, это была подруга умершей. Она признала вину и рассказала, что приятельница дала ей ключи от дома перед госпитализацией. Узнав же о смерти, подозреваемая решила поправить свое материальное положение.