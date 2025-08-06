Самарские перевозчики жалуются на группы "Попутчики"

06.08.2025 16:35 Читали 6

Группы "Попутчики" в социальных сетях представляют угрозу для автобусных перевозчиков в Самарской области. Такая информация прозвучала на стратегической сессии "Эффективная транспортная система Самарской области: основные направления развития до 2036 года", прошедшей во вторник, 5 августа.

Проблему озвучил директор и совладелец кинельского ООО "ЛогистикаСервис" Вячеслав Ардатов.

"В каждом сельском поселении созданы группы в сети "ВКонтакте", в мессенджерах, которые называются "Попутчики". По цене автобуса возят людей, забирают с остановок. Это сильно снижает выручку и рентабельность перевозчиков. Есть мысль, что надо закрывать все это дело, потому что работать невыгодно, - посетовал Вячеслав Ардатов. - Это ложится финансовой нагрузкой на бюджет муниципалитетов, потому что они субсидируют [перевозчикам] выпадающие доходы".

Еще одной проблемой он назвал уменьшение числа пассажиров в сельской местности, связанное с перетоком людей в агломерации.

На стратсессии было решено обсудить проблемы перевозок в сельской местности отдельно.