Проводят лето на всю катушку жители Москвы и Башкортостана: ВСК подвел первые итоги инцидентов с россиянами

По оценкам Страхового Дома ВСК, с мая по август (традиционный отпускной и дачный сезон) россияне получают травмы реже, чем в остальные месяцы. Больше всего подвержены риску травм в этот период жители следующих регионов:
- Москва (23%)
- Башкортостан (5,4%)
- Санкт-Петербург, Пермский край и Кировская область (по 5%)
- Приморский край (4,7%)
- Новосибирская область (3,5%)
- Марий Эл (3,1%)
Примерно 14% несчастных случаев происходит во время поездок по стране. Самыми "опасными" регионами для поездок летом являются Башкортостан, курорты Краснодарского края и Ярославль (по 8%).
Остальные 86% страховых случаев в мае — августе происходят в родных регионах застрахованных, в том числе во время поездок на дачи. Самая частая причина травм среди взрослых россиян при поездках за город — получение ожогов от костра, а также ран от садовых и строительных инструментов.
Детский травматизм в теплое время года связан в основном со спортивными активностями — падениями с велосипедов и качелей, неудачными приземлениями во время прыжков на батуте, играми в футбол и попытками залезть на деревья.