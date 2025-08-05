16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Как защитить отпуск в России: выбираем страховку помимо ОМС

Читали 5

Летний сезон — время путешествий, но даже самый тщательно спланированный отдых может быть омрачен внезапной болезнью или травмой. Полис ОМС гарантирует медицинскую помощь по всей России, однако нагрузка на медиков в регионах, особенно курортных, в период наплыва гостей возрастает в разы, и оперативно попасть на прием может не получиться. В Страховом Доме ВСК рассказали, какие дополнительные страховые продукты помогут сделать поездку по стране более безопасной и комфортной.

В чем отличия ОМС от полиса путешественника по России

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) гарантирует гражданам право на бесплатное оказание медицинской помощи в государственных учреждениях по всей территории России. Хотя пациенты прикреплены к поликлинике по месту жительства, экстренную помощь обязаны предоставить в любом медицинском учреждении страны. Это означает, что при заболевании во время путешествия на Байкал, по Карелии или в других регионах можно обратиться в местные больницы и поликлиники.
Однако в курортных регионах в период высокого сезона доступность медицинской помощи может быть ограничена. Возрастает нагрузка на медучреждения, увеличиваются очереди, а запись к специалистам часто возможна только на отдаленные даты. Кроме того, в районных больницах может не оказаться необходимых узкопрофильных специалистов, что потребует самостоятельного поиска подходящей клиники.

Этих проблем не случится с полисом добровольного страхования для путешествий. Его можно оформить в страховой компании, выбрав любой период действия, актуальный набор рисков и дополнительных опций. Имея на руках такую страховку, не придется самостоятельно искать больницу, в котором помогут — организацией лечения займется страховая компания. И для семейного бюджета покупка страховки обойдется гораздо выгоднее, чем оплата счетов за прием врача в частной клинике, медицинские анализы и исследования и покупка лекарств.

Как работает полис путешественника

Полис путешественника работает по схожему с ВЗР (страхованием выезжающих за рубеж) принципу: он покрывает экстренные медицинские расходы во время путешествия в другие регионы страны. После оформления страховки, если во время поездки вам потребуется медицинская помощь, страховщик возьмет на себя поиск подходящей клиники и организацию лечения, избавляя вас от лишних хлопот. Во многих случаях страховая компания оплачивает даже расходы на такси, если вам пришлось обращаться в клинику, используя этот вид транспорта.

Какие риски покрывает полис

Базовый полис путешественника включает защиту от непредвиденных расходов, связанных со здоровьем и жизнью застрахованного. Это амбулаторное и стационарное лечение, консультации узких специалистов, оплата транспортировки в медучреждение, а также возвращение домой самого путешественника или его детей, если он не может сопровождать их из-за болезни. Дополнительно можно застраховать риски утери или повреждения багажа, занятия спортом, гражданскую ответственность перед третьими лицами, а также последствия несчастного случая — вплоть до инвалидности или смерти.

В чем отличия полиса путешественника от страховки от несчастного случая

Полис путешественника и страховка от несчастного случая решают разные задачи. Первый обеспечивает организацию и оплату медицинской помощи на месте, а второй предполагает денежную компенсацию уже после происшествия. Например, при травме в поездке страховка путешественника покроет лечение в местной клинике, а полис от несчастного случая — переведет фиксированную сумму на ваш счет после подтверждения документов. Эти выплаты могут помочь с реабилитацией или компенсировать потерю дохода, если из-за последствий травмы вы временно не сможете работать. 

Версия для печати

Новости

Назад. 05 августа 2025
Как защитить отпуск в России: выбираем страховку помимо ОМС
Финансовая модель для бизнеса: практический семинар для самарских предпринимателей

В России и мире

На страже безопасности: "Ростелеком" и "Солар" запустили единый инструмент для цифровой защиты клиентов

"Ростелеком" и "Солар" (дочерняя компания "Ростелекома", архитектор комплексной кибербезопасности) объединяют в <a href="https://rt.ru/safe" target="_blank">единый сервис</a> продукты для цифровой и финансовой безопасности клиентов домашнего интернета и мобильной связи. Комплексная защита абонентов включает автоматическую блокировку спам-звонков, определение мошеннических входящих вызовов, фильтр нежелательных сайтов, а также мониторинг утечек персональных данных и изменения данных Бюро кредитных историй (БКИ).

Все включено: "Ростелеком" выяснил, какие технологии выбирает малый и средний бизнес в гостиничном секторе

Каждый пятый предприниматель, работающий в сфере гостеприимства, готов инвестировать в дальнейшую автоматизацию, чтобы соответствовать растущим требованиям рынка. Такие данные получил "Ростелеком", проанализировав уровень цифровизации малого и среднего предпринимательства (МСП) в этой сфере. Компания провела опрос среди владельцев отелей, глэмпингов, хостелов, апартаментов, баз отдыха и санаториев во всех федеральных округах России, который выявил четкие отраслевые стандарты технологической оснащенности.

Культура и стиль

Лето, не уходи: в августе Wink представит много комедийных премьер

Горькое и неизбежное расставание с летом онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) подсластит жизнерадостным кино и сериалами. Но не будут обделены вниманием поклонники и других жанров, а также детская аудитория. В августе продолжат выходить новые эпизоды комедийного экшен-сериала <a href="https://wink.ru/media_items/149602560" target="_blank">"Ухожу красиво 2"</a> (18+) с Владимиром Яглычем в главной роли.

Авторская экскурсия Алсу Коуки Амри "Фактура памяти" в "ЗИМ Галерее"

27 июля в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" совершилась первая авторская экскурсия художницы Алсу Коуки Амри в рамках проекта "Фактура памяти". Проект посвящен обозреванию тому, что передается от старшего поколения к младшему через такие, на первый взгляд, незначительные, но наполненные особой ценностью.

Люди

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

В лето с призами: "Ростелеком" разыгрывает сотни тысяч наград и бонусов среди участников мини-игр

"Ростелеком" объявляет большой летний розыгрыш призов среди участников мини-игр на официальном сайте компании. Чтобы принять участие, достаточно выбрать понравившуюся игру <a href="https://msk.rt.ru/play" target="_blank">на сайте "Ростелекома"</a>. Играть могут не только абоненты компании, но и все желающие.

Здоровье

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

На Проране пройдет музыкальный фестиваль "Топинамбур-2025"

25-27 июля на острове Поджабный (Проран) состоится музыкальный рок-бард-фестиваль "Топинамбур-2025" (0+). Гостями фестиваля станут жители Самарской области, люди, связанные с музыкой, искусством, туристы, любители путешествий и отдыха на природе.

Он и она