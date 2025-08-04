В Сызрани произошла массовая драка между кланами курдов

04.08.2025 15:30 Читали 9

Сейчас несколько пострадавших в больнице.

Как сообщил источник, "разборки" произошли между кланами Калоянов и Тамоянов. По данным источников, минимум трое - с ножевыми ранениями.

"По предварительным данным, клан Тамоян порезали клан Калоян. А за несколько дней до случившегося Калояны избили Тамоянов. С ножевыми - Сергей Калоян, Владимир и Арман. Резня произошла сегодня утром возле фермы Тамоянов", - сообщил источник.

"В результате массовой драки пострадали восемь человек, пять из них госпитализированы в состоянии тяжелой и средней степени тяжести, трем оказана необходимая медицинская помощь, в госпитализации не нуждаются. Министерство здравоохранения держит ситуацию на контроле", - рассказали в минздраве Самарской области.

"В отдел полиции по Сызранскому району МУ МВД России "Сызранское" 2 августа в 10:50 поступило сообщение о конфликте, после которого некоторым из участников понадобилась медицинская помощь. На место происшествия оперативно прибыли полицейские. По данному факту проводится проверка с целью установления обстоятельств произошедшего", - прокомментировали ситуацию в ГУ МВД по Самарской области.