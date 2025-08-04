"Акрон" и "Спартак" победителя не выявили — 1:1

04.08.2025 12:25 Читали 9

В субботу, 3 августа, в Самаре, в третьем туре чемпионата России "Акрон" сыграл вничью с московским "Спартаком" — 1:1.

Перед матчем тольяттинцы поблагодарили бывшего генерального директора Алексея Власова за работу. При нем клуб сыграл 188 матча.

Перед перерывом красно-белые остались вдесятером, за вторую желтую был удален Даниил Хлусевич. На 64 минуте в ворота гостей был назначен пенальти, к мячу подошел Стефан Лончар и пробил выше ворот. В компенсированное время москвичи вышли вперед благодаря голу Пабло Солари — 1:0. А на 94 минуте в ворота Максименко назначили второй пенальти, к мячу подошел Артем Дзюба и поставил точку — 1:1.

Следующий матч тольяттинцы проведут в Махачкале 8 августа против "Динамо".