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"Акрон" и "Спартак" победителя не выявили — 1:1

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В субботу, 3 августа, в Самаре, в третьем туре чемпионата России "Акрон" сыграл вничью с московским "Спартаком" — 1:1.

Перед матчем тольяттинцы поблагодарили бывшего генерального директора Алексея Власова за работу. При нем клуб сыграл 188 матча.

Перед перерывом красно-белые остались вдесятером, за вторую желтую был удален Даниил Хлусевич. На 64 минуте в ворота гостей был назначен пенальти, к мячу подошел Стефан Лончар и пробил выше ворот. В компенсированное время москвичи вышли вперед благодаря голу Пабло Солари — 1:0. А на 94 минуте в ворота Максименко назначили второй пенальти, к мячу подошел Артем Дзюба и поставил точку — 1:1.

Следующий матч тольяттинцы проведут в Махачкале 8 августа против "Динамо".

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Назад. 04 августа 2025
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