"Крылья Советов" переиграли "Ростов" - 4:1

04.08.2025 10:05 Читали 9

В субботу, 2 августа, в Ростове-на-Дону в третьем туре чемпионата России "Крылья Советов" обыграли подопечных Джонатана Альбы - 4:1.

Зелено-бело-синие вышли вперед на 11-й минуте после длинного выноса от Песьякова, мяч долетел на фланг к Печенину. Передача в центр, которую пропускает Марин, - и Раков вторым касанием забивает в третьем туре подряд - 1:0. На 56 минуте с подачи с углового от Ракова точным ударом головой отличился Божин - 2:0. На 66-й минуте хозяева сократили отставание после скидки Моххеби, голом отметился самарец Егор Голенков - 2:1. На 74 минуте с передачи Рассказова дубль оформил Раков - 3:1. Через минуту ростовчане остались вдесятером, вторую желтую получил Мелехин. Точку в матче на 84-й минуте поставил вернувшийся после травмы Максим Витюгов с передачи Николая Рассказова - 4:1.

Следующий матч зелено-бело-синие проведут в Самаре 9 августа против калининградской "Балтики".