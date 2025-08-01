Задержан насильник, напавший на 17-летнюю самарчанку

01.08.2025 10:10 Читали 11

В Самаре задержали подозреваемого в насилии над несовершеннолетней. Об этом сообщает региональное СУ СК.

29 июля 2025 г. около заброшенных домов в Кировском районе преступник встретил незнакомую 17-летнюю девушку. Угрожая, он завел в заброшенный дом и совершил "насильственные действия сексуального характера". Жертву мужчина отпустил. А потом поджег здание, чтобы скрыть следы преступления.

Девушка убежала, рассказала обо всем родителям и правоохранителям. При этом она не смогла разглядеть и запомнить подозреваемого, так как он завязал на голове майку и спрятал свое лицо.

По данным регионального МВД, в течение первых суток полицейские обошли более 100 торговых точек, так как у насильника был с собой алкоголь. В итоге выйти на след преступника все же удалось.

Подозреваемым оказался 30-летний житель соседнего региона. Мужчина приехал в Самару для лечения от наркозависимости. Задержали его в клинике. На допросе подозреваемый признал вину.

Следствие полагает, что гость региона причастен и к другому преступлению в отношении несовершеннолетней, и не исключает, что в 2025 г. он мог совершить в Самарской области ряд других преступлений.

Следственное управление просит граждан, которым что-либо известно о людях, пострадавших от действий подозреваемого, обратиться в следственное управление по круглосуточному номеру телефона 8(846) 300-7-114 либо в полицию.