БК "Самара" подписал Глеба Шейко и Валерия Калинова

01.08.2025 13:58 Читали 3

Форвард Глеб Шейко и центровой Валерий Калинов заключили контракты с БК "Самара".

Глеб Шейко, рост 200 см. Родился 19 ноября 1996 года. Выступал за юношескую, молодежную и основную команды "ПАРМЫ" (2014-2023) и МБА (2023-2025). Обладатель Кубка России (2019). Бронзовый призер Кубка России (2025).

В сезоне-2024/2025 провел 26 матчей в Единой Лиге ВТБ, в которых в среднем набирал 2,4 очка и делал 0,7 подбора.



Валерий Калинов, мастер спорта, рост 213 см. Родился 1 августа 1999 года.

Воспитанник системы "Локомотива-Кубань", выступал за юношескую, молодежную, фарм- и основную команды клуба (2016-2024). Сезон-2024/2025 начал в ревдинском "Темп-СУМЗ", в феврале 2025 г. перешел в "Тамбов".

Серебряный призер Единой лиги ВТБ и чемпионата России (2023). Обладатель Молодежного Суперкубка (2023). В июне 2022 г. принимал участие в Открытом лагере РФБ для кандидатов в сборную России не старше 25 лет.

В сезоне-2024/2025 в составе "Тамбова" принял участие в 12 матчах Суперлиги, в которых в среднем набирал 8,8 очка и делал 6,8 подбора.