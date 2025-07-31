88% страховых обращений из-за животных связаны с укусами собак — аналитика ВСК

31.07.2025 18:27 Читали 10

Страховой Дом ВСК проанализировал страховые случаи по НС, связанные с животными. Согласно данным компании, 88% таких случаев связаны с укусами собак, на втором месте — кошки (10%). Причем часто инциденты происходят при попытке проявить доброжелательность к животным.

Расплата за любовь

С отстаиванием личных собачьих границ пришлось столкнуться клиенту Страхового Дома ВСК. Мужчина хотел поцеловать собаку знакомых, а она, видимо, была не в духе или неправильно расценила его действия, и укусила за нос. Укус был довольно ощутимый, мужчине пришлось обратиться в клинику. Несмотря на то что виновник ситуации был привит, пострадавшему ввели вакцину и обработали рану. Еще несколько дней мужчине пришлось ходить с опухшим носом. В ВСК он обратился, так как у него оформлен полис страхования от несчастных случаев (НС). Компания выплатила ему компенсацию.

Доброта с последствиями

Жительница Удмуртии, застрахованная в ВСК, убедилась на собственном опыте, что даже благие намерения могут привести к неприятностям. Женщина попыталась покормить бездомную собаку, но животное укусило её за руку, причинив травму кисти. К счастью, у пострадавшей был оформлен полис страхования от несчастных случаев, что позволило ей получить страховую выплату в размере 4 500 рублей на лечение.

Материнские инстинкты

Еще один клиент ВСК, застрахованный по коллективному договору НС, пострадал из-за того, что маме-собаке показалось, что он не так посмотрел на ее щенка. Мужчина в рабочее время шел к проходному пункту и заметил, что под лестницей резвится щенок. Он хотел пройти мимо, но мама щенка, видимо, решила, что от человека исходит опасность, поэтому выбежала навстречу и укусила клиента компании за палец. Собака была бродячая. Клиенту ВСК потребовалась госпитализация. Выплата по НС составила 13 500 рублей.

"Наиболее распространёнными травмами при контакте с животными являются повреждения конечностей и спины (ссадины, рваные раны). Хотя случаи укусов животными в страховой практике компании встречаются относительно редко, большинства из них можно было избежать при соблюдении мер предосторожности. В таких ситуациях полис страхования от несчастных случаев становится надёжной защитой, компенсируя расходы на лечение и реабилитацию", — отметил руководитель управления урегулирования по розничным продуктам ВСК Василий Рогушин.