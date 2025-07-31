Самарский филиал РСХБ уведомляет о том, что офис по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 94 с 4 августа 2025 года будет обслуживать клиентов по новому адресу

31.07.2025 11:33 Читали 6

Самарский филиал АО "Россельхозбанка" уведомляет о том, что офис Самарского регионального филиала АО "Россельхозбанк" № 02.13.3349 по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 94 с 4 августа 2025 года будет обслуживать клиентов по новому адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, д. 83А.