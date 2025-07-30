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ВСК упростил получение страховых выплат для пострадавших от стихийных бедствий на Камчатке

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Страховой Дом ВСК упростил порядок урегулирования убытков для пострадавших от землетрясения и цунами жителей Камчатского края. Для рассмотрения заявления о выплате понадобится минимальный комплект документов.

Пострадавшим для осуществления страховой выплаты необходимо подать заявление и минимальный комплект документов лично в офис Страхового Дома ВСК по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 87, либо дистанционно (мобильное приложение, личный кабинет). Прием пострадавших от ЧС осуществляется без предварительной записи.

В случае нахождения заявителя в других регионах заявление возможно подать в филиал Страхового Дома ВСК в регионе присутствия заявителя. Полный список адресов представлен на официальном сайте ВСК vsk.ru.

По договорам страхования от НС заявление о выплате и комплект документов клиент может подать через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении ВСК, а также обратившись лично в ближайший офис урегулирования.

В случае получения травмы дополнительно к заявлению необходимо предоставить:

— документ, удостоверяющий личность заявителя и застрахованного;

— банковские реквизиты для перечисления выплаты;

— договор страхования (для корпоративных клиентов — № договора страхования);

— выписка из карты амбулаторного (стационарного) больного с указанием даты травмы, диагноза, проведенного обследования и лечения, срока лечения и информации об оформленных листках нетрудоспособности.

По договорам страхования имущества ФЛ. При повреждении/гибели застрахованного имущества необходимо предоставить:

— договор купли/продажи;

— свидетельство на право собственности (при отсутствии оформленного свидетельства на строение — свидетельство права собственности на землю);

— выписка из ЕГРН;

— справку из администрации с информацией о владельце и почтовом адресе пострадавшего строения.

Если в результате ЧС повреждено транспортное средство: клиенту с заявлением необходимо предоставить только свидетельство о регистрации транспортного средства или Паспорт транспортного средства.

По всем вопросам, связанным с порядком обращения за выплатой, можно обратиться на горячую линию Страхового Дома ВСК по телефону 8 800 775-15-75.

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Новости

Назад. 30 июля 2025
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