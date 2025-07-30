"Акрон" вырвал победу у "Балтики" - 2:1

С первых минут Заур Тедеев выпустил трех дебютантов: вратаря Игната Тереховского, полузащитника Никиту Шершова и нападающего Никиту Базилевского.
Тольяттинцы вышли вперед уже на седьмой минуте встречи - с пенальти забил Жилсон Беншимол. "Балтийцы" отыгрались спустя семь минут, с передачи Чивича отметился Тентон Йенне — 1:1. На 95 минуте после подачи с углового от Джаковаца Джурасович скинул мяч на Беншимола, и тот ногой затолкал мяч в сетку ворот Любакова — 2:1.
Следующий матч красно-черные проведут в Самаре 3 августа против московского "Спартака".