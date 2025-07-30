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Летом угонщики уходят в отпуск: число краж авто в этот период сократилось вдвое (статистика ВСК)

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По итогам первого полугодия 2025 года в России число угонов уменьшилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в летний период количество происшествий сократилось менее динамично - в два раза в сравнении с 2024 годом. К такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Также вновь изменилась география преступлений - если в первом квартале 2025 года лидером антирейтинга был Дальний Восток, то по итогам шести месяцев наибольшее число страховых событий фиксировалось в Москве и Санкт-Петербурге. Причем в 53% случаев жертвами угонов становились корпоративные автопарки.

По итогам первого полугодия 2025 года 28% угонов было зафиксировано в столице. В антирейтинг также вошли Санкт-Петербург (19%), Дагестан, Свердловская область, Татарстан, Рязанская и Ульяновская области (примерно по 4%). Число угонов грузового транспорта по итогам первого полугодия сократилось с 54% в первом квартале до 9% за шесть месяцев 2025 года. Причем практически все случаи связаны с хищением китайских грузовиков - Howo и FAW (в начале года антирейтинг возглавлял китайский Shacman). Также в перечень востребованных у преступников авто вошли LADA (24%), Kia (19%), BMW (9%). Доля китайских брендов в общей структуре угоняемости выросла до 28%, чаще всего крадут автомобили Chery, Haval, Changan и LIXIANG (примерно 4% страховых случаев на каждую марку).

В первые шесть месяцев 2025 года жертвами угонщиков чаще всего становились юридические лица (преимущественно парки такси и каршеринга) - на них приходится 53% ЧП. Для сравнения, в начале года данный показатель составлял 93%.

По оценкам специалистов ВСК, 24% угонов происходит в период с 00:00 до 01:00, еще 19% - с 10:00 до 11:00.

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Новости

Назад. 30 июля 2025
Летом угонщики уходят в отпуск: число краж авто в этот период сократилось вдвое — статистика ВСК
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