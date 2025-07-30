16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Т1 Интеграция — золотой партнер Eltex

Читали 6

T1 Интеграция получила статус золотого партнера компании Eltex — крупнейшего отечественного производителя оборудования для построения сетей передачи данных всех уровней. Этот статус подтверждает высокий уровень компетенций команды Т1 Интеграция, а также эффективность партнерского взаимодействия компаний.

Команда Т1 Интеграции обладает всеми необходимыми инженерными компетенциями для работы с оборудованием Eltex. Специалисты компании прошли обучение и сертификацию в Академии Eltex, владеют навыками проектирования, монтажа, пусконаладочных работ и технического сопровождения оборудования. Статус золотого партнера Eltex подтверждает, что Т1 Интеграция отвечает ключевым критериям вендора: наличие сертифицированных инженеров, проектного отдела, экспертизы в разработке HLD и LLD-дизайнов сетей, а также успешный опыт внедрения решений Eltex в крупных проектах.

Одним из таких проектов стала модернизация телекоммуникационной инфраструктуры банка ВТБ: специалисты заменили оборудование Cisco на решения Eltex в порядка 900 отделениях по всей стране. В рамках партнёрского взаимодействия Eltex предоставил Т1 Интеграции новое оборудование для сетевой лаборатории, в том числе промышленные коммутаторы, что позволило интегратору протестировать передовые разработки, предложить клиенту оптимальные решения и обеспечить их высококачественную техническую поддержку.

Людмила Игнатова, коммерческий директор Т1 Интеграции: "Наше сотрудничество динамично развивается: мы уверены в качестве оборудования и технологической экспертизе вендора. Продукты Eltex уже зарекомендовали себя в крупном бизнесе, промышленности, государственных учреждениях, ритейле, финтехе, причем не только в России, но и за рубежом. Получение статуса золотого партнера открывает перед нами новые возможности для реализации крупных инфраструктурных проектов и совершенствования сетевых решений наших клиентов".

Ольга Приходченко, руководитель отдела продаж ШПД, Eltex: "Статус золотого партнёра — это в первую очередь подтверждение высокого уровня технической экспертизы партнера. T1 Интеграция на деле доказал свою способность реализовывать масштабные и сложные проекты. Наличие таких компетенций — гарантия для конечного заказчика, что он получит не просто оборудование, а надёжное, продуманное и оптимально настроенное решение, полностью отвечающее его задачам".

Версия для печати

Новости

Назад. 30 июля 2025
Летом угонщики уходят в отпуск: число краж авто в этот период сократилось вдвое — статистика ВСК
Т1 Интеграция — золотой партнер Eltex

В России и мире

Все включено: "Ростелеком" выяснил, какие технологии выбирает малый и средний бизнес в гостиничном секторе

Каждый пятый предприниматель, работающий в сфере гостеприимства, готов инвестировать в дальнейшую автоматизацию, чтобы соответствовать растущим требованиям рынка. Такие данные получил "Ростелеком", проанализировав уровень цифровизации малого и среднего предпринимательства (МСП) в этой сфере. Компания провела опрос среди владельцев отелей, глэмпингов, хостелов, апартаментов, баз отдыха и санаториев во всех федеральных округах России, который выявил четкие отраслевые стандарты технологической оснащенности.

Андрей Рыбинцев вошел в состав правления Авито в роли управляющего директора по искусственному интеллекту

Андрей Рыбинцев вошел в состав правления Авито в роли управляющего директора по искусственному интеллекту. Введение новой роли в состав правления и назначение Андрея отражает стратегический фокус компании на масштабное внедрение ИИ-технологий во все ключевые продукты и сервисы платформы.

Культура и стиль

Авторская экскурсия Алсу Коуки Амри "Фактура памяти" в "ЗИМ Галерее"

27 июля в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" совершилась первая авторская экскурсия художницы Алсу Коуки Амри в рамках проекта "Фактура памяти". Проект посвящен обозреванию тому, что передается от старшего поколения к младшему через такие, на первый взгляд, незначительные, но наполненные особой ценностью.

День памяти равноапостольной княгини Ольги

В четверг, 24 июля, жители села Георгиевка собрались вместе, чтобы отметить памятное событие — 1070-летие со дня Крещения великой русской княгини Ольги. В этот теплый летний вечер территория храма святого великомученика Георгия Победоносца стала центром праздничных мероприятий.

Люди

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

В лето с призами: "Ростелеком" разыгрывает сотни тысяч наград и бонусов среди участников мини-игр

"Ростелеком" объявляет большой летний розыгрыш призов среди участников мини-игр на официальном сайте компании. Чтобы принять участие, достаточно выбрать понравившуюся игру <a href="https://msk.rt.ru/play" target="_blank">на сайте "Ростелекома"</a>. Играть могут не только абоненты компании, но и все желающие.

Здоровье

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

На Проране пройдет музыкальный фестиваль "Топинамбур-2025"

25-27 июля на острове Поджабный (Проран) состоится музыкальный рок-бард-фестиваль "Топинамбур-2025" (0+). Гостями фестиваля станут жители Самарской области, люди, связанные с музыкой, искусством, туристы, любители путешествий и отдыха на природе.

Он и она