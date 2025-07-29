Рынок биологических средств защиты растений в России может достигнуть 40 млрд рублей к 2030 году — РСХБ

29.07.2025 17:59 Читали 18

Рынок биологических средств защиты растений (СЗР) в России демонстрирует уверенный рост: в 2024 году объем рынка составил 7 млрд рублей в денежном выражении. К 2030 году Россия планирует увеличить площади органического земледелия в 6 раз — с 655 тыс. га до 4,2 млн га. Это потребует масштабного внедрения новых технологий, включая биопрепараты, считают в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка. При этом потенциал сектора к 2030 году оценивается в 40 млрд рублей.

На сегодняшний день на фоне 2200 зарегистрированных химических СЗР, биологических пока всего 80. Однако тренд на экологизацию сельского хозяйства и спрос на органические товары от потребителей стремительно меняют прогнозы экспертов, доля биопрепаратов может достичь 30% от общего объема агрохимикатов, что создает новые перспективы для отечественных производителей СЗР и научных исследований в данном направлении.

Технология XIX века в современном АПК

Современные биологические СЗР — это живые организмы (бактерии, грибы, энтомофаги) и феромонные ловушки, которые подавляют вредителей и болезни растений, улучшают плодородие почвы и снижают зависимость от химикатов. Идея использования микроорганизмов в борьбе с вредителями, предложенная И. И. Мечниковым еще в XIX веке, сегодня переживает второе рождение.

"Биологические средства защиты — это не временный тренд, а системный запрос потребителя на здоровую продукцию, выращенную в экологичных условиях. Более того, их применение экономически выгодно: смешанное использование с химическими СЗР позволяет сократить расходы на 15% и повысить урожайность на 20%. Такие технологии не только снижают пестицидную нагрузку на почву, но и повышают качество продукции, ориентированной на здоровье потребителей. Россия способна стать одним из лидеров этого рынка, особенно с учетом растущего глобального спроса на биологизацию сельского хозяйства", — считает эксперт Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Софья Ромащенко.

Отечественный рынок биологических средств защиты растений

В России биологические средства защиты растений производят в основном лаборатории Россельхозцентра. Важным элементом развития отрасли считается совместная деятельность научно-исследовательских институтов с частными компаниями, которые ведут разработки в рамках программы "Иннагро" Фонда "Национальное интеллектуальное развитие". За счет этой деятельности уже проведено свыше 600 испытаний и обработано биопрепаратами свыше 6 000 га. Результатом данной работы будет внедрение лучшего опыта и передовых практик в растениеводстве.

Российским лидером по внедрению биологических средств защиты растений можно считать деятельность компании из Республики Татарстан "Бионоватик", продукция которой первой в мире обработала биопрепаратами свыше 1 млн га.

Другой лидер рынка — "Щелково Агрохим" — инвестирует 400 млн рублей в производство инновационных удобрений в Подмосковье, где в том числе будут производиться жидкие аминокислотные удобрения-биостимуляторы и жидкое органо-минеральное удобрение на основе гуминовых кислот. Процесс будет полностью автоматизирован.

По данным аналитиков Центра отраслевой экспертизы РСХБ, в 2025 году прирост выручки частных производств биоудобрений по отношению к предыдущему году составит 10%.