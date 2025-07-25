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Марина Ляшенко из ВСК прокомментировала три ключевых тренда InsurTech

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В финансовом секторе до 50% компаний используют различные AI-решения. Помимо оптимизации операционной деятельности, технология позволяет компаниям наращивать прибыль. Страховой Дом ВСК активно применяет искусственный интеллект, и на данный момент порядка 8% прибыли компания получает с использованием ИИ, а уровень проникновения технологии в бизнес-процессы составляет в компании более 15%. Об этом рассказала Марина Ляшенко, вице-президент, руководитель лаборатории финтех и инноваций Страхового Дома ВСК в рамках выступления на форуме финансовых технологий "InfoSpace" в сессии "Финтех будущего: новые горизонты цифровых финансов".

Одним из ключевых трендов FinTech является цифровизация платежных инструментов. Так, Страховой Дом ВСК принимает участие в очередном этапе пилотирования операций с использованием цифрового рубля. На данный момент при помощи цифровой валюты в пилоте можно приобрести полисы каско и ДМС, совсем недавно ВСК и ДОМ.РФ провели пилотную транзакцию с использованием нового платежного инструмента.

Цифровой рубль открывает новые перспективы для бизнеса — более выгодные тарифы, дополнительные возможности клиентского пути. Также ВСК отмечает перспективы применения смарт-контрактов, привязанных к новому платежному средству в направлении государственных закупок, анонс которых сделали на ПМЭФ.

Еще одним важнейшим направлением развития FinTech является работа с данными и всё, что с этим связано. В качестве примера можно привести кейс Страхового Дома ВСК по взаимодействию страховщиков, медицинских клиник и информационных систем. Форматы взаимодействия по ДМС утверждены ФНС в 2024 году для операторов ЭДО. На площадке Ассоциации Финтех ВСК пилотирует внедрение утвержденных форматов по технологии открытых данных. Безопасный цифровой обмен участников процессов ДМС будет способствовать улучшению клиентского сервиса, оптимизации внутренних издержек игроков рынка, минимизирует риск страхового мошенничества и повысит доступность ДМС.

Применение технологий искусственного интеллекта, включая ИИ+, еще один вектор развития FinTech, который трудно переоценить. Это мультипликатор и ускоритель, который помогает принимать решения в бизнесе. Например, Process Mining (интеллектуальное управление изменением процессов на основе данных), GenAI (генеративный искусственный интеллект) позволяют упорядочить трансформацию взаимодействия бизнеса с клиентами и партнерами, найти перспективные продуктовые ниши и клиентские сценарии, изменять процессы работы компании опираясь на данные и принимая во внимание особенности развития и стратегические ориентиры конкретной организации.

"Страхование — это партнерский бизнес, поэтому нам критично важно быстро реагировать на потребности партнеров и клиентов, предлагая максимально доступные страховые услуги и сервисы. ВСК завершает переход на новую ИТ архитектуру, этот шаг позволяет сделать технологические изменения продуктов и сервисов более гибкими, операционные процессы прозрачными и цифровыми. Уверена, что цифровая зрелось, практика работы с данными и готовность к синергии с партнерами в поиске новых бизнес-моделей в ближайшей перспективе для ВСК открывает новые горизонты и возможности освоения новых рынков", — отметила Марина Ляшенко, вице-президент, руководитель лаборатории финтех и инноваций Страхового Дома ВСК.

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Новости

Назад. 25 июля 2025
Марина Ляшенко из ВСК прокомментировала три ключевых тренда InsurTech
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