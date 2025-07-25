25.07.2025 07:36 Читали 2

Самарец Кирилл Бородачев стал серебряным призером чемпионата мира по фехтованию, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"В Тбилиси на чемпионате мира по фехтованию Кирилл Бородачев (воспитанник самарской СШОР №5, тренер Элина Орлова) в турнире рапиристов завоевал серебро. Причем в полуфинале он одолел олимпийского чемпиона Максима Поти из Франции. Для Кирилла эта медаль стала первой в карьере на чемпионатах мира. Напомню, он также является серебряным призером Олимпийских игр-2020, а недавно выиграл бронзу чемпионата Европы в командных соревнованиях, - написал глава региона. - Поздравляю нашего спортсмена и его замечательного тренера!"

На чемпионате также выступает еще один самарец - Антон Бородачев. Впереди у спортсменов командный турнир.