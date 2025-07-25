Семи членам группировки "сиротинские" предъявлены обвинения в убийствах и покушениях

25.07.2025 08:34 Читали 1

В Самарской области предъявлено обвинение еще семи участникам банды, руководимой Игорем Сиротенко, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, фигуранты в разное время вошли в состав незаконного вооруженного формирования, действовавшего с середины 1990-х гг. до настоящего времени на территории Самарской области, и находились под руководством ее лидера "Сироты".

В зависимости от роли и степени участия каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. "а, б, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом), пп. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УКРФ (убийство, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом), ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе (банде) в целях нападения на граждан или организаций)

Напомним, сам Сиротенко объявлен в международный розыск за создание банды.

Некоторые из обвиняемых неоднократно привлекались к уголовной ответственности и были осуждены за совместное соучастие в преступлениях. В 2004 г. обвиняемые, действуя в составе банды, совершили убийство лидера другого противоборствующего вооруженного преступного формирования и покушение на убийство его охранника, а в 2010 г. - покушение на убийство известного журналиста и ведущего Самарской области. Очевидно, речь идет о покушении на журналиста и политтехнолога Эрнеста Старателева, на которого напали вечером 24 сентября 2010 г. в подъезде одного из домов на пр. Масленникова. Тогда сообщалось, что он получил несколько десятков ножевых ранений.

Все семеро участников банды были задержаны в Тольятти и Самаре. Сейчас они находятся под стражей. По местам их жительства и пребывания проведены обыски, изъято оружие, специальные и технические средства, цифровые устройства, документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для дела.

В связи с выявлением новых преступлений, совершенных в интересах банды, обвинение по ним в ближайшее время будет заочно предъявлено находящимся в международном розыске Игорю Сиротенко и Игорю Шинкаренко.

Следователями управления совместно с сотрудниками ГУК СК России и ФСБ России устанавливаются и проверяются факты покровительства, оказывавшегося участникам банды со стороны действующих и бывших сотрудников правоохранительных структур и органов власти, выявляются факты их совместной преступной деятельности в целях хищения бюджетных средств на территории региона и совершения иных экономических преступлений.