Из Таиланда депортируют Игоря Выговского, обвиняемого в организации ОПС в Самарской области

25.07.2025 14:33 Читали 10

Генпрокуратура РФ выступила с инициативой "возвращения на родину" из Таиланда Игоря Выговского. Его обвиняют по ч. 1 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), ч. 3 ст. 30, ч. ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах").

Как полагает следствие, с декабря 2021 г. по май 2022 г. Выговский организовал и руководил преступным сообществом, которое сбывало наркотики через интернет в Ульяновской и Самарской областях. Он контролировал структурные подразделения и наркокурьеров.

По данным российских силовиков, Выговский создал интернет-магазин. В Телеграме также был создан бот для этой торговой точки.

Димитровградский городской суд Ульяновской области в октябре 2023 г. и феврале 2024 г. приговорил восемь участников преступного сообщества к срокам от шести до восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года, рассказали в Генпрокуратуре.

Но Выговский смог скрыться от следствия. Его заочно арестовали и по поручению Генпрокуратуры России в апреле 2025 г. объявили в международный розыск. В мае 2025 г. стало известно о задержании Выговского в связи с возможным нарушением миграционного законодательства Королевства Таиланд и содержании его в изоляторе Бангкока. Генпрокуратура добилась договоренности о депортации.