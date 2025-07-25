Из Таиланда депортируют Игоря Выговского, обвиняемого в организации ОПС в Самарской области

Как полагает следствие, с декабря 2021 г. по май 2022 г. Выговский организовал и руководил преступным сообществом, которое сбывало наркотики через интернет в Ульяновской и Самарской областях. Он контролировал структурные подразделения и наркокурьеров.
По данным российских силовиков, Выговский создал интернет-магазин. В Телеграме также был создан бот для этой торговой точки.
Димитровградский городской суд Ульяновской области в октябре 2023 г. и феврале 2024 г. приговорил восемь участников преступного сообщества к срокам от шести до восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года, рассказали в Генпрокуратуре.
Но Выговский смог скрыться от следствия. Его заочно арестовали и по поручению Генпрокуратуры России в апреле 2025 г. объявили в международный розыск. В мае 2025 г. стало известно о задержании Выговского в связи с возможным нарушением миграционного законодательства Королевства Таиланд и содержании его в изоляторе Бангкока. Генпрокуратура добилась договоренности о депортации.