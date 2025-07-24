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Самарский филиал РСХБ уведомляет о закрытии офиса, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, д. 224

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Самарский региональный филиал АО "Россельхозбанк" уведомляет о закрытии офиса Самарского регионального филиала АО "Россельхозбанк" №3349/13/25, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 224. Обслуживание клиентов осуществляется по 22 сентября 2025 г. включительно. С 23 сентября 2025 г. услуги будут оказываться в близлежащем офисе № 3349/13/26 по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 131.

График работы:

Обслуживание физических лиц:

Пн.-пт. с 10:00 до 19:00,

суббота — с 10.00 до 17.00, без перерыва,

воскресенье — выходной.

Обслуживание юридических лиц:

Пн.-четв. с 10.00 до 17.00,

пт. с 10.00 до 16.00, без перерыва —

суббота, воскресенье — выходной.

В предпраздничные дни время обслуживание клиентов сокращается на 1 час.

График работы всех офисов Самарского регионального филиала размещен на сайте Банка.

Обращаем ваше внимание, что дистанционное банковское обслуживание (интернет-банк, мобильный банк) позволяет Вам полноценно пользоваться банковскими сервисами без посещения офисов Банка.

Дополнительную информацию вы можете получить на сайте Банка или по телефону контакт — центра.

www.rshb.ru

Телефон круглосуточной поддержки: 8 (800) 100-0-100 (звонок по России бесплатный)

Банкоматы и информационно — платежные системы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни будут работать в стандартном режиме. 

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Новости

Назад. 24 июля 2025
Самарский филиал РСХБ уведомляет о закрытии офиса, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, д. 224
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