Самарский филиал РСХБ уведомляет о закрытии офиса, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, д. 224

График работы:
Обслуживание физических лиц:
Пн.-пт. с 10:00 до 19:00,
суббота — с 10.00 до 17.00, без перерыва,
воскресенье — выходной.
Обслуживание юридических лиц:
Пн.-четв. с 10.00 до 17.00,
пт. с 10.00 до 16.00, без перерыва —
суббота, воскресенье — выходной.
В предпраздничные дни время обслуживание клиентов сокращается на 1 час.
График работы всех офисов Самарского регионального филиала размещен на сайте Банка.
Обращаем ваше внимание, что дистанционное банковское обслуживание (интернет-банк, мобильный банк) позволяет Вам полноценно пользоваться банковскими сервисами без посещения офисов Банка.
Дополнительную информацию вы можете получить на сайте Банка или по телефону контакт — центра.
Телефон круглосуточной поддержки: 8 (800) 100-0-100 (звонок по России бесплатный)
Банкоматы и информационно — платежные системы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни будут работать в стандартном режиме.