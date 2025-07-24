Переведем коксаки с турецкого на русский: врач ВСК ответила на 4 популярных вопроса про пляжный вирус

24.07.2025 17:29 Читали 8

В сезон отпусков всё чаще фиксируются случаи заболеваний, вызванных энтеровирусами, включая вирус Коксаки. Особенно данная инфекция распространена на типичных пляжных курортах — в Турции и на черноморском побережье России. Основная опасность коксаки кроется в том, что его симптомы часто бывают схожи с другими заболеваниями (например, обычным гриппом), при этом последствия для организма могут быть куда более серьезными. Как отличить вирус от других заболеваний, насколько он заразен, и какой должна быть первая помощь — рассказывает Ева Косарева, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.

Как понять, что это Коксаки?

Среди характерных симптомов коксаки отмечается умеренное повышение температуры, общее недомогание, снижение аппетита и острая боль в горле, которая нередко связана с появлением болезненных пузырьков и язвочек на слизистой оболочке рта. У маленьких детей вирус также проявляется типичной сыпью на ладонях, ступнях и ягодицах. Именно поэтому в международной практике заболевание также называют "руки-ноги-рот". Однако у подростков и взрослых течение болезни часто "стёртое", сыпь может быть слабой или вовсе отсутствовать, а дискомфорт в горле может быть единственным признаком недомогания. Клиническая картина при энтеровирусной инфекции может различаться в зависимости от подтипа вируса. Тем не менее даже при отсутствии кожных симптомов, выраженная боль при глотании — повод заподозрить энтеровирус. На это стоит обратить внимание, особенно если в регионе неблагополучная эпидемиологическая обстановка.

Чем лечить и как питаться?

На сегодняшний день специфического лечения от вируса Коксаки не существует. Терапия направлена на облегчение симптомов. Назначается прием жаропонижающих препаратов при температуре и боли в горле, обильное питьё, постельный режим. В рацион стоит включить блюда мягкой консистенции и нейтральной температуры (горячая еда будет дополнительно травмировать раздраженную слизистую горла). Например, каши, супы, пюре, омлеты, йогурты. Следует исключить кислое, острое и горячее. Допустимы прохладные напитки и даже мороженое — они могут облегчить боль при глотании.

Насколько вирус заразен — что, если больному сходить на пляж?

Энтеровирусная инфекция отличается высокой заразностью, особенно в первые дни после появления симптомов. Вирус выделяется с фекалиями, носоглоточной слизью и содержимым кожных пузырьков. Заражение также возможно через воду (в том числе при купании в водоёмах), продукты, игрушки и загрязнённые поверхности. Посещение пляжа при признаках коксаки не рекомендуется. Это представляет опасность как для самого заболевшего, так и для окружающих. Высокие температуры воздуха и длительное пребывание на солнце усиливают риск обезвоживания, а контакт с солёной водой и песком может усугубить раздражение кожи и спровоцировать вторичную бактериальную инфекцию.

Возможны ли осложнения после коксаки?

В большинстве случаев инфекция протекает легко, однако в редких ситуациях (менее 1%) возможно развитие осложнений, прежде всего неврологических и сердечно-лёгочных. Незамедлительного обращения за медицинской помощью требуют следующие симптомы: высокая температура тела, интенсивная головная боль, судороги, сонливость, мышечная слабость, скованность в воротниковой зоне, затруднённое дыхание, признаки обезвоживания.

"На данный момент по оценкам АТОР ситуация с вирусом Коксаки в Турции не имеет широкого распространения. Однако отдыхающим на море обязательно стоит придерживаться базовых мер предосторожности. При появлении первых симптомов важно как можно скорее обратиться за врачебной помощью. Это позволит уточнить диагноз и избежать осложнений. Как правило, такие консультации и лечение включены в покрытие по полису ВЗР, который обязательно стоит оформить при зарубежных поездках. До полного выздоровления рекомендуется ограничить контакты с другими членами семьи и воздержаться от посещения общественных мест", — рассказала Ева Косарева, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.