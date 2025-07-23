Страховой Дом ВСК выдает годовой бонус агентам

Согласно программе мотивации агентов "Бонус за финансовый результат" при выполнении определенных условий лояльные и продуктивные агенты ВСК по итогам года получают дополнительное вознаграждение.
За финансовым результатом страховые агенты могут следить в Личном кабинете продавца. Агент видит на экране результаты по своему бонусу: предварительные итоги, показатели — выполненные и те, какие ему требуется еще подтянуть. Это позволяет ему всегда держать в уме свой финансовый результат и, в случае "проседания" каких-либо показателей, вовремя их корректировать.
На сегодняшний день бюджет сформирован, и на счета страховых продавцов уже стали поступать бонусы.
"Программа стимулирует агентов к развитию устойчивого бизнеса с высокой маржинальностью. Особенно заметны результаты среди агентов-ИП, чьи показатели эффективности выше (чем выше маржа, тем больше бонус). Так, именно среди агентов с индивидуальным предпринимательством больше тех, кто получили выплаты за финрез свыше миллиона рублей, одна из самых крупных выплат — 1,6 млн рублей", — отметил руководитель центра по работе с агентами и нефинансовыми посредниками Анатолий Краснов.
Программа "Бонус за финансовый результат" в ВСК была запущена в августе 2023 года. Благодаря программе агенты получают вознаграждение не только за сборы, но и за достижения по динамике развития портфеля и финансовым показателям результатов деятельности. Чтобы выйти на финансовый результат, агент должен наращивать бизнес, сохранять действующий портфель в компании и иметь хорошую маржинальность портфеля.