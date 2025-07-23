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Страховой Дом ВСК выдает годовой бонус агентам

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Страховой Дом ВСК завершил распределение годовых бонусов среди страховых агентов в рамках программы мотивации "Бонус за финансовый результат". Общий объем выплат составил 97 млн рублей, при этом средний размер вознаграждения составил 130 тыс. рублей.

Согласно программе мотивации агентов "Бонус за финансовый результат" при выполнении определенных условий лояльные и продуктивные агенты ВСК по итогам года получают дополнительное вознаграждение.

За финансовым результатом страховые агенты могут следить в Личном кабинете продавца. Агент видит на экране результаты по своему бонусу: предварительные итоги, показатели — выполненные и те, какие ему требуется еще подтянуть. Это позволяет ему всегда держать в уме свой финансовый результат и, в случае "проседания" каких-либо показателей, вовремя их корректировать.

На сегодняшний день бюджет сформирован, и на счета страховых продавцов уже стали поступать бонусы.

"Программа стимулирует агентов к развитию устойчивого бизнеса с высокой маржинальностью. Особенно заметны результаты среди агентов-ИП, чьи показатели эффективности выше (чем выше маржа, тем больше бонус). Так, именно среди агентов с индивидуальным предпринимательством больше тех, кто получили выплаты за финрез свыше миллиона рублей, одна из самых крупных выплат — 1,6 млн рублей", — отметил руководитель центра по работе с агентами и нефинансовыми посредниками Анатолий Краснов.

Программа "Бонус за финансовый результат" в ВСК была запущена в августе 2023 года. Благодаря программе агенты получают вознаграждение не только за сборы, но и за достижения по динамике развития портфеля и финансовым показателям результатов деятельности. Чтобы выйти на финансовый результат, агент должен наращивать бизнес, сохранять действующий портфель в компании и иметь хорошую маржинальность портфеля.

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Новости

Назад. 23 июля 2025
Страховой Дом ВСК выдает годовой бонус агентам

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