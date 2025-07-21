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"Крылья Советов" сыграли с "Акроном" вничью - 1:1

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В субботу, 19 июля, в Самаре, в первом туре чемпионата России "Акрон" сыграл вничью с "Крыльями Советов" - 1:1.

Тольяттинцы открыли счет в дополнительное время первого тайма, Джаковац отдал пас вразрез, не глядя на Неделчару и Йонуц, с рикошетом от Песьякова отправил мяч в сетку - 1:0. Это второй гол румынского защитника на "Солидарность Самара Арена", первый Неделчару забил 5 мая 2019 г., выступая за "Уфу". Зелено-бело-синие отыгрались на 57 минуте, Констанца сделал передачу в подкате, Раков через все поле протаскивает мяч и мощным ударом от штанги сравнивает счет - 1:1. Матч завершился вничью - 1:1.

Следующий матч красно-черные проведут в Сочи 26 июля против одноименной команды. 

Подопечные Магомеда Адиева следующий матч сыграют в Самаре 25 июля против "Пари НН".

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