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БК "Самара" подписал форварда Данилу Походяева

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БК "Самара"подписал форварда Данилу Походяева.

Спортсмен родился 4 февраля 2001 года. Рост 202 см. Выступал за юношескую, молодежную и фарм-команды ЦСКА (2018-2021), "Темп-СУМЗ-УГМК" (2021/2022), "ПАРМУ-ПАРИ" (2022/2023), "Руну" (2023/2024) и "Астану" (2024/2025).

Включен в символическую пятерку первенства ДЮБЛ (2019). Чемпион Единой молодежной лиги ВТБ (2020, 2021). Серебряный призер Кубка России. Бронзовый призер Суперлиги (2022). Чемпион Казахстана (2025).

Привлекался в сборные России различных возрастов. Участник чемпионатов Европы U16 (2017), U18 (2019) и U20 (2021).

В сезоне-2024/2025 провел 39 матчей в Единой Лиге ВТБ, в которых в среднем набирал 7,5 очка и делал 5 подборов.

"Над предложением от "Самары" думал не много: созвонились с тренером, поговорили и я подписал контракт. Всегда, когда играл против этой команды, получал удовольствие, потому что в Самаре классно болеют, я очень рад, что теперь мы на одной стороне и будем вместе побеждать! Сезон будет интересный, многие команды обновились. У нас молодая команда и нам есть, что доказывать. С нетерпением жду домашние матчи и встречи с самарскими болельщиками!", — сказал форвард. 

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Назад. 21 июля 2025
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