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АО "Федеральная пассажирская компания" внедрила "Цифровую систему управления" с помощью Т1

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АО "Федеральная пассажирская компания", национальный железнодорожный перевозчик в дальнем следовании, завершила проект по внедрению "Цифровой системы управления".

В основе новой системы лежит корпоративное хранилище данных (КХД). Внедрение позволило компании цифровизировать подготовку управленческой отчетности, снизить объем ручных операций и создать основу для дальнейшего применения решений с использованием технологий искусственного интеллекта.

Одним из технологических партнеров по построению хранилища данных выступил ИТ-холдинг Т1, который обладает большим опытом в разработке КХД и систем поддержки принятия решений. Стороны совместно разработали оптимальное технологическое решение с учетом особенностей ИТ-ландшафта заказчика, внедрение новых систем и обучение работе с ними.

"Цифровая система управления" предоставила топ-менеджменту АО "ФПК" возможность автоматизированно получать актуальные данные для принятия стратегических решений.

В перспективе применение ИИ-решений обеспечит более оперативную и точную обработку больших объемов данных.

"Искусственный интеллект меняет транспортную отрасль, 33% предприятий уже отмечают существенное ускорение процессов от его применения. Сейчас команда Т1 ИИ тестирует несколько ИИ-помощников для различных задач Федеральной пассажирской компании. Мы рады, что современные технологии и наш опыт способствуют цифровой трансформации крупнейшего оператора железнодорожных пассажирских перевозок", — отметил Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ (ИТ-холдинг Т1).

"Внедрение "Цифровой системы управления" в АО "ФПК" заложило фундамент новой концепции работы с данными, объединив на единой платформе процессы хранения, анализа и использования информации, а также обеспечив централизованное формирование отчетности и развитие продвинутой аналитики для поддержки стратегических управленческих решений", — отметил Денис Кучинский, заместитель генерального директора АО "ФПК".

Ранее на ПМЭФ-2024 ИТ-холдинг Т1 и АО "ФПК" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Цель партнерства — совместная разработка и внедрение цифровых сервисов, основанных на отечественных технологиях ИИ и анализа больших данных, с целью повышения эффективности бизнес-процессов в транспортной отрасли.

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Новости

Назад. 21 июля 2025
АО "Федеральная пассажирская компания" внедрила "Цифровую систему управления" с помощью Т1

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