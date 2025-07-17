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Каждое 10 обращение владельцев квартир к страховщикам связано с хулиганством — аналитика ВСК

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По данным Страхового Дома ВСК жители многоквартирных домов в апреле — июне 2025 года реже становились жертвами различных ЧП — на них приходится порядка 50% обращений по страхованию жилья, в 1 квартале этот показатель составлял 63%. Большая часть страховых случаев — это аварии систем водоснабжения.

По оценкам ВСК, в теплое время года минимальное количество происшествий с квартирами россиян фиксируется в мае (2%), а самым "беспокойным" месяцем является апрель (10%).

Традиционно в число самых распространённых рисков в рамках страхования квартир вошли затопления (68%, для сравнения 78% в 1 квартале 2025 года) и пожары (4%, аналогично в 1 квартале 2025 года). Также россияне стали чаще сталкиваться с противоправными действиями третьих лиц — 10% ЧП по данному риску с начала года. Например, в Ростове влюбленный, но отвергнутый юноша застал свою бывшую девушку с новым ухажером, выследил их и разбил окна в квартире молодого человека (жилье располагается на первом этаже). Однако этого ему показалось мало, поэтому он оставил в память о себе еще и непристойные надписи на стенах в адрес девушки. За хулиганские действия незадачливого возлюбленного страховая компания выплатила 50 тысяч рублей.

Столичный регион — абсолютный лидер по числу происшествий с квартирами — 19% страховых случаев фиксируется в Москве, 13% — в Московской области. В антирейтинг также вошли Владивосток и Санкт-Петербург (по 6%), Тюмень (5%), Краснодар и Уфа (по 4%), Казань и Ижевск (по 3%).

В целом жители многоквартирных домов могут не опасаться стихийных бедствий — на этот риск приходится не более 2% ЧП. Почти четверть происшествий из-за природных катаклизмов фиксируется в Ижевске, 19% — в Москве, по 12% — в Краснодаре и Абакане.

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Новости

Назад. 17 июля 2025
Каждое 10 обращение владельцев квартир к страховщикам связано с хулиганством — аналитика ВСК
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