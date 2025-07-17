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Глава правительства показал эскизы новой набережной в Самаре

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Стали известны подробности проекта строительства 5-й очереди набережной в Самаре. Их озвучил глава регионального правительства Михаил Смирнов.

5-я очередь должна соединить старую и новую набережные. Она пройдет от ул. Вилоновской до бассейна ЦСК ВВС ниже пивзавода и ГРЭС. Согласно ранее озвученным проектным решениям, набережная будет многоуровневой. В ее состав войдет пешеходная эспланада протяженностью 1,1 км. Ниже будет располагаться первый ярус. Он как раз и соединит старую и новую набережные. От этой площадки будут идти спуски на нижний уровень ландшафтной зоны. Также здесь разместят подъемы на верхний уровень набережной, на территорию пивзавода и ГРЭС.

Однако проект скорректировали, оптимизировав технические решения, чтобы он стал "максимально реализуемым с точки зрения денег и здравого смысла". Подробности в своем телеграм-канале озвучил глава регионального правительства Михаил Смирнов:

"Правительство области согласовало технические решения, необходимые для экспертизы. Теперь администрация Самары должна их учесть и направить проект на госэкспертизу. Если все оговоренные сроки будут соблюдены, то в 2026 году пройдут торги и подрядчик сможет выйти на стройку. Финансовые возможности у региона для такого важного объекта имеются".

По его словам, в дополнение к уже существующим частям набережной Самара получит:

  • 2 000 кв. метров озеленения;
  • новый велосипедный и пешеходный маршрут длиной 1,1 км;
  • 2 000 метров, подготовленных для велопробега;
  • 8 000 кв. метров новой отмостки;
  • новое современное пространство для всех без исключения, легендарное "Дно" в ракурсе, который был виден только с Волги.

"В Самаре и агломерации живет более трех миллионов человек. В 2024 году город принял 1,6 млн туристов. И жители, и гости получат объединённую, обновленную набережную. А город — новый аргумент в борьбе за инвесторов", — отметил глава правительства.

 

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Назад. 17 июля 2025
Глава правительства показал эскизы новой набережной в Самаре
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