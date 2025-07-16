ВСК и Локо-Банк запустили комбинированное страхование кредитов

16.07.2025 15:52 Читали 17

Страховой Дом ВСК в партнерстве с Локо-Банком запустили комплексную программу страхования жизни и здоровья заемщиков. Страховой продукт направлен на обеспечение финансовой защитой в сложных жизненных обстоятельствах, включая тяжелые заболевания, потерю близких, дорожно-транспортные происшествия, значительные повреждения недвижимости, а также на случай потери работы.

Полис комбинированного страхования разработан для того, чтобы помочь клиентам банка при возникновении непредвиденных расходов, которые могут помешать исполнять обязательства по кредиту. На выбор клиента предлагаются два варианта продукта в зависимости от потребностей. Например, при таких страховых рисках как уничтожение или угон автомобиля, пожар, взрыв газа, удар молнии, поломка систем водоснабжения или канализации, падение летательных аппаратов или их обломков на недвижимость, повлекшие к конструктивной гибели имущества, смерть и погребение близкого родственника, а также лечение заболевания заемщик может получить до 4 ежемесячных платежей по кредиту. В случае потери работы по инициативе работодателя, ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя клиенту положена выплата до 6 ежемесячных платежей.

Страховую компенсацию можно выплатить банку в рамках ежемесячных платежей или потратить на другие цели, включая ремонт жилья или приобретение нового автомобиля.

Максимальная страховая сумма на покрытие убытков составляет 10 млн рублей. Полная стоимость кредита перед банком в рамках договора может быть погашена в случае смерти застрахованного лица или получения им инвалидности I или II группы.

Комплексную защиту жизни и здоровья заемщиков можно оформить через мобильное приложение Локо или личный кабинет в интернет-банке, а также через сотрудников ВСК при заявке от банка.