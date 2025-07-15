Страховой Дом ВСК выплатил более 5 млн рублей по ипотечному полису

15.07.2025 19:05 Читали 8

ВСК выполнила обязательства по ипотечному долгу своего клиента, погибшего в результате ДТП.

35-летний мужчина купил квартиру в Краснодаре на ипотечные средства и оформил договор страхования ипотеки в ВСК. Согласно договору, в случае наступления несчастного случая (получение инвалидности, летальный исход) компания обязуется выплатить ипотечный займ за приобретенное жилье.

Через год после оформления сделки клиент компании ехал на мотоцикле Kawasaki из Адыгеи в Краснодарский край. Передвигаясь на повышенной скорости, на повороте он не заметил движущийся навстречу автомобиль марки Kia Rio, из-за чего произошло лобовое столкновение.

В результате ДТП клиент ВСК получил травмы, несовместимые с жизнью. Ипотечный займ перед банком на 5,2 млн рублей погасила ВСК, остаток страховой суммы в размере 500 тысяч рублей был перечислен наследнице погибшего клиента — его маме.