На Проране пройдет музыкальный фестиваль "Топинамбур-2025"

Организаторы - Всероссийский клуб авторов ТОПИНАМБУР - обещают интересную программу, которая взбудоражит, подарит новые эмоции и оставит незабываемые впечатления.
На двух сценах - электрической и акустической - выступят более 40 рок-групп и исполнителей авторской песни Самарской области и регионов России. В числе участников - группы "Даже не знаю", Scaldman, "Аллея Торнадо", "Снежные псы", "Формула солнца" и многие другие.
Специальный гость - Вадим Курылев ("Электропартизаны")!
Зрителей ждут:
- живые выступления рок-групп и музыкантов на двух сценах,
- занятия для всей семьи. Детям будет весело, а взрослым не скучно,
- чистый и просторный пляж - идеальное место для отдыха и купания,
- ярмарка хендмейда с эксклюзивными изделиями ручной работы,
- фудкорт и бесплатная питьевая вода.
Не упустите возможность стать частью уникального события! Приезжайте на фестиваль по ту сторону Самары "Топинамбур-2025"!
Подробности в группе фестиваля в ВК.
Дети до 14 лет - бесплатно.