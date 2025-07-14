На Проране пройдет музыкальный фестиваль "Топинамбур-2025"

14.07.2025 10:50 Читали 15

25-27 июля на острове Поджабный (Проран) состоится музыкальный рок-бард-фестиваль "Топинамбур-2025" (0+). Гостями фестиваля станут жители Самарской области, люди, связанные с музыкой, искусством, туристы, любители путешествий и отдыха на природе.

Организаторы - Всероссийский клуб авторов ТОПИНАМБУР - обещают интересную программу, которая взбудоражит, подарит новые эмоции и оставит незабываемые впечатления.

На двух сценах - электрической и акустической - выступят более 40 рок-групп и исполнителей авторской песни Самарской области и регионов России. В числе участников - группы "Даже не знаю", Scaldman, "Аллея Торнадо", "Снежные псы", "Формула солнца" и многие другие.

Специальный гость - Вадим Курылев ("Электропартизаны")!

Зрителей ждут:

- живые выступления рок-групп и музыкантов на двух сценах,

- занятия для всей семьи. Детям будет весело, а взрослым не скучно,

- чистый и просторный пляж - идеальное место для отдыха и купания,

- ярмарка хендмейда с эксклюзивными изделиями ручной работы,

- фудкорт и бесплатная питьевая вода.

Не упустите возможность стать частью уникального события! Приезжайте на фестиваль по ту сторону Самары "Топинамбур-2025"!

Подробности в группе фестиваля в ВК.

Билеты по ссылке.

Дети до 14 лет - бесплатно.