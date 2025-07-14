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Очевидцы сообщили об обстреле трамвая в Самаре

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Несколько человек сообщили о ЧП с трамваем в Самаре в 6-м часу вечера 14 июля. По словам очевидцев, кто-то обстрелял трамваи из пневматического оружия на остановке "Школа", поэтому "рогатые" транспортные средства встали на ул. Ставропольской.

"Пострадала последняя дверь в трехсекционном трамвае. Он следовал по маршруту № 22. Дверь целая, но вся потрескалась", — рассказал очевидец.

"В 16:28 на остановке "Школа" кондуктором трамвая маршрута № 22 было обнаружено механическое повреждение стекла задней правой двери. В связи с этим было закрыто движение трамваев маршрутов № 7, 13, 19, 20, 21 и 22", — сообщили в городском департаменте транспорта. По информации ведомства, примерно к 19:30 движение было восстановлено.

"Сотрудниками полиции проводится проверка. В настоящее время трамвай осмотрен. Проводится необходимый комплекс мероприятий, в рамках которых также опрошены работники транспортной компании и изъяты записи с камер видеонаблюдения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

 

 

 

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Назад. 14 июля 2025
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