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Страховой Дом ВСК и Банк ДОМ.РФ провели оплату полиса цифровыми рублями

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Страховой Дом ВСК совместно с Банком ДОМ.РФ провели пилотную транзакцию с использованием цифрового рубля — инновационного платежного инструмента, разрабатываемого Банком России. В рамках тестирования был успешно приобретен страховой полис, а также отработан механизм возврата средств.

Участник пилотной группы Банка ДОМ.РФ оформил полис "Курс здоровья. Check-up" и оплатил его цифровыми рублями. Операция прошла в штатном режиме, подтвердив успешность работы цифрового рубля. Кроме того, был осуществлен возврат средств на цифровой кошелек, что демонстрирует гибкость и надежность новой платежной системы.

"Банк ДОМ.РФ одним из первых подключился к пилотированию цифрового рубля Банка России. Мы уже протестировали все возможные банковские операции, а теперь приступили к организации взаимодействия с другими участниками финансовой отрасли. Использование цифрового рубля — это абсолютно новый уровень развития платежной инфраструктуры страны, который позволит сделать ежедневные операции еще более выгодными и безопасными", — подчеркнул заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Николай Козак.

"Мы ожидаем, что расчеты в цифровом рубле станут для нас столь же обыденными как наличные и безналичные расчеты, будут удобны и выгодны бизнесу, гражданам и государству. Каждое тестирование — важный шаг в развитии сервиса и подготовке к запуску его массового использования. В перспективе цифровой рубль даст возможности для внедрения инновационных и надежных платежных решений в сфере финансовых услуг", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

Цифровой рубль — это третья форма денег наряду с наличными и безналичными денежными средствами. Операции с новой формой валюты практически не будут зависеть от ограничений банков в виде комиссий и лимитов: для граждан они будут вовсе бесплатными, а для бизнеса — с минимальной комиссией.

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Новости

Назад. 14 июля 2025
Страховой Дом ВСК и Банк ДОМ.РФ провели оплату полиса цифровыми рублями

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