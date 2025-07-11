Выходные в Самарской области будут жаркими

11.07.2025 13:08 Читали 14

В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды ожидать в Самаре и области с 11 по 15 июля.

В пятницу, 11 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха +32…+34 °C.

В субботу, 12 числа, в регионе будет малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер восточный, 2…7 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 °C, днем +29…+34 °C.

К воскресенью синоптики прогнозируют небольшие дожди. В ночь на 13 июля — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5…10 м/с, температура воздуха +15…+20 °C. Днем — местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха +27…+32 °C.

Начало рабочей недели, по данным специалистов Приволжского УГМС, ожидается дождливым. В понедельник и вторник, 14 и 15 июля, в Самарской области — переменная облачность, местами небольшой дождь, возможна гроза. Ветер Северо-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы +13…+18 °C, днем +25…+30 °C.