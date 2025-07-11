В центре Самары ограничат движение для ремонта водопровода

11.07.2025 10:07 Читали 1

В пятницу, 11 июля, в центре Самары ограничат движение для ремонта на водопроводе, который проводит "СКС". Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Из-за ремонта в районе дома №16 с 10:00 11 июля до окончания работ ограничат движение на проезжей части по ул. Водников, от ул. Кутякова до ул. Крупской.

Общественный транспорт будет ходить по скорректированным схемам:

- троллейбус №6 будет следовать до площади Революции;

- автобусы №№ 5, 17, 32, 36, 48д, 85, 86, 90 в направлении из города поедут по ул. Алексея Толстого - ул. Кутякова - ул. Водников и далее по своему маршруту;

- автобусы №№ 5, 17, 32, 36, 48д, 85, 86, 90 по направлению в город поедут по ул. Засекина - ул. Степана Разина - далее по своему маршруту.