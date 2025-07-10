16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Эксперты ВСК рассказали, как защитить квартиру на время отпуска

Читали 12

Лето — время путешествий, но мало кто задумывается, что может произойти с квартирой в отсутствие хозяев. По статистике Страхового Дома ВСК, каждый пятый случай ущерба жилью происходит именно в период, когда владельцы находятся в отпуске. Эксперты компании объясняют, как обезопасить недвижимость от непредвиденных ситуаций.

Чаще всего квартирам в отсутствие хозяев "угрожают" заливы, гораздо реже случаются пожары, кражи и скачки напряжения (не путать с пожаром — скачки напряжения в большинстве случаев не приводят к возгораниям, но могут вывести из строя технику и системы "умного дома").

Например, в Приморском крае во время ремонтных работ в квартире выше был поврежден подвод к радиатору, в результате чего затопило квартиру клиента ВСК, который в это время отсутствовал дома. Из-за воздействия воды пострадали потолки, компания по данному страховому случаю выплатила ему почти 49 тысяч рублей.

Как защитить жилье на время отпуска?

Не все знают, что полис путешественника в Страховом Доме ВСК можно дополнить опцией страхования жилья на период отпуска до 30 дней. То есть, пока вас нет дома, застрахованы и квартира на случай повреждения или утраты, и ответственность перед соседями, если невольно причинили им ущерб. Максимальная сумма, на которую можно застраховать оба риска — 500 тыс. рублей.

Если уезжаете на более долгий срок (от 1 месяца до года), то можно оформить классический страховой договор на квартиру или апартаменты. Обычно договор заключается на год, поэтому не нужно отдельно беспокоиться о каждом отъезде — ваша недвижимость защищена постоянно (рекомендуем рассмотреть "Метражи" для страхования квартиры и "Веранду" для защиты дачи или загородного дома).

Полис страхования жилья покрывает не только пожар, удар молнии, взрыв, аварии инженерных систем и проникновения воды из соседних (чужих) помещений, но и непредвиденные события — например, стихийные бедствия, кражу, грабеж, разбой и другие риски. В части гражданской ответственности можно рассчитывать на выплату, если причинен вред жизни, здоровью и имуществу третьих лиц (за исключением вреда из-за перепланировки).

Страхование жилья — это не просто формальность, а реальный способ сохранить имущество и нервы, поэтому рекомендуем не откладывать защиту жилья и заранее позаботиться о страховом полисе перед отпуском.

Версия для печати

Новости

Назад. 10 июля 2025
Эксперты ВСК рассказали, как защитить квартиру на время отпуска
Авито Авто: предложение на новые авто в Самаре за год выросло в 1,5 раза
Т1 Облако автоматизировало мониторинг данных с помощью платформы Smart Monitor

В России и мире

В помощь бизнесу: Авито запустил новый аналитический инструмент для продавцов

Авито <a href="https://www.avito.ru/blog/analiticheskiy-daydzhest-dlya-rabotodateley-itogi-2-kvartala-2025-i-issledovanie-molodyozhi" target="_blank">запустил</a> раздел с аналитикой популярных поисковых запросов покупателей. Это бесплатный инструмент, который помогает оценить потенциальный спрос на товар. Таким образом, благодаря ему начинающие продавцы могут подобрать актуальный ассортимент, а опытные — оценить потенциал площадки для масштабирования бизнеса.

Всё под контролем: нейросеть "Ростелекома" более чем в три раза повысила эффективность выявление нарушений на ЕГЭ

"Ростелеком" подвел итоги работы системы видеонаблюдения и искусственного интеллекта (ИИ) на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), основной период которого прошел с 23 мая по 4 июля 2025 года. 133,8 тыс. установленных компанией камер обеспечили бесперебойную онлайн-трансляцию на портал "Смотри ЕГЭ" общей продолжительностью более 5,3 млн часов. Высокие результаты продемонстрировала разработанная компанией нейросеть: эффективность выявления нарушений искусственным интеллектом увеличилась более чем в три раза по сравнению с предыдущим годом.

Культура и стиль

Смелого пуля боится: премьера продолжения комедийного боевика "Ухожу красиво" состоится 24 июля на Wink.ru

Премьера второго сезона комедийного экшен-сериала <a href="https://wink.ru/seasons/ukhozhu-krasivo-sezon-2-year-2025?ysclid=m96zms1ftg558754925" target="_blank">"Ухожу красиво"</a> (18+) состоится 24 июля эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Режиссером вновь выступил Миша Поляков, который снял первую часть. К своим ролям в продолжении вернулись Владимир Яглыч, Мария Ахметзянова, Федор Лавров, Катя Кабак и Нодар Джанелидзе. Во втором сезоне к ним присоединился Александр Половцев ("Улицы разбитых фонарей").

Центральная городская библиотека им. Н. К. Крупской приглашает на вечер чтения "Жизни Арсеньева" И.А. Бунина

Литературный салон "Бунин" продолжает популяризацию творчества русских писателей и предлагает самарцам погрузиться в жизнь главного героя романа И. А. Бунина "Жизнь Арсеньева".

Люди

Кошелек

Легкий переезд: почти полмиллиона абонентов "Ростелекома" перенесли интернет-услуги на новый адрес

Свыше 420 тысяч семей уже воспользовались сервисом "Переезд", с которым можно легко продолжить использовать домашний интернет и другие услуги "Ростелекома" после смены места жительства. С услугой "Переезд" сохраняются все ранее приобретенные подписки, контент, накопленные бонусы и настроенные автоплатежи. Прежним остается и лицевой счет абонента.

Здоровье

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Он и она