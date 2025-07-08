Мышеловка "Гранта" за 800 тысяч: самарец рассказал, как его "развел" автосалон

08.07.2025 08:18 Читали 6

В Самаре расследуется громкое уголовное дело о махинациях в автосалоне на Московском шоссе. В деле десятки потерпевших. Однако подобный салон мог оказаться не единственным, а потерпевших может быть гораздо больше. Житель Самары Антон рассказал Волга Ньюс свою историю приобретения машины в другом салоне.

30 октября 2024 г. мужчина увидел объявление на "Авито" - салон ул. Советской Армии, 180/2 обещал новую Lada Granta за 800 тыс. рублей. Антон приехал, машина там действительно была. Сотрудники автосалона сказали, что возможен трейд-ин, и оценили принадлежавший клиенту Ford Focus 3 в 740 тыс. рублей. Оставалось только "докинуть" 60 тысяч. Однако купить машину сразу Антон не мог, так как иномарка была оформлена на жену и нужно было взять документы и ПТС.

"На следующий день приезжаем с женой туда. Входим в салон, и они говорят - "да, вчера вы уехали, а "Гранту" какой-то дедушка купил". Я спрашиваю, есть ли еще какие-то варианты. Они отвечают, что есть еще такая же машина, только она будет стоить 826700 рублей, то есть надо доплатить уже не 60 тысяч, а около 90. Я соглашаюсь, менеджер уходит. Его не было минут 40−50. Потом возвращается и говорит, что за наличку машина будет стоить 1328700 рублей", - рассказывает Антон.

При этом покупателя заверяют, что, если он возьмет кредит на недостающие 90 тыс. руб., условия не изменятся, то есть общая стоимость машины составит те же 826 тыс. рублей. В итоге Антон согласился, так как планировал потом сразу же досрочно загасить этот кредит.

Сотрудник салона пошел отправлять заявку в банк и сказал, что это займет около получаса. Однако супруги просидели в ожидании три-четыре часа. В 9-м часу вечера им предложили оформить трейд-ин их машины, чтобы не терять времени.

"Подписываем договор трейд-ина. Тут еще минут 40 ждем. Ну все, говорят, заявка одобрена, пойдем в комнату для рассмотрения договора. Входим в комнату, дают нам эти бумажки, где Lada Granta уже стоит 2,1 миллиона, - рассказывает о дальнейшем развитии событий Антон. - Платежи по 50 тысяч восемь лет. Говорю: "Вы с ума сошли? Мне не нужен такой кредит. Мы на 90 тысяч договаривались". Отвечают: "Ничего не знаем, это банк так оценил машину".

К тому моменту на часах было уже около 22:00. Антон решил отказаться от сделки и попросил вернуть ключи от его иномарки. Вот только получить свою машину назад ему не удалось. Сотрудники салона заявили, что договор купли-продажи уже подписан, а это значит, что автомобиль принадлежит им и вообще машина уже уехала.

При этом оказалось, что по документам салон выкупил Ford не за 740 тыс. руб., а за 350 тыс., а на остальные 390 тыс. клиенту "сделали скидку" на покупаемый автомобиль. Также Антону сказали, что если он хочет расторгнуть сделку, то может написать претензию, которую в течение трех дней отправят юристам. Сотрудник салона уточнил, что шансов вернуть автомобиль крайне мало.

В итоге Антону пришлось согласиться на Granta. При этом в салоне согласились скинуть на нее цену до 1,65 млн руб., а стоимость уже сданного автомобиля поднять с 350 тыс. до 600 тыс. рублей. В итоге кредит составил 1,2 млн рублей. Из них 200 тыс. - допсоглашение на помощь на дороге, эту сумму Антону удалось вскоре вернуть, отказавшись от услуги.

Через пару дней мужчина сходил в полицию и написал заявление. А еще через месяц пришел отказ в возбуждении дела в связи с отсутствием состава преступления.

При этом, принимая заявление, сотрудник полиции упомянул, что до Антона к ним уже приходили несколько "клиентов" того же салона.

Договор Антон подписывал с московским ООО "Феникс", с которым также связан и салон на Московском шоссе, 270, уже попавший в уголовное дело. Подтверждает аффилированность тот факт, что сайт autopro-smr.ru, который использовал салон на Московском шоссе, был оформлен на "ФЕНИКС".

Напомним, ранее сообщалось, что в Самаре десятки граждан пострадали от действий сотрудников автосалона, принудивших их заключить сделки по приобретению машин на невыгодных условиях по завышенным ценам, а в ряде случаев - и ненадлежащего качества. Сейчас салон на Московском шоссе, 270 закрыт - люди обратились в суд за защитой своих прав. Однако денег им никто не возвращает.

В региональном СУ СК сообщили, что в отношении салона на Московском шоссе расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), проведены обыски в автосалоне, изъяты документы, допрашиваются сотрудники фирмы. Также на данный момент допрошено около 15 потерпевших, а всего установлено более 40 потерпевших, ранее обратившихся в полицию. Со всеми планируется проведение следственных действий.