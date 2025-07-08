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В Самаре бездомные псы напали на женщину, возбуждено уголовное дело

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Самарские следователи возбудили уголовное дело по факту нападения бездомных собак на женщину в Советском районе города. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

"В ходе мониторинга СМИ выявлены публикации, в которых сообщается, что безнадзорные собаки напали на женщину в Советском районе города Самары, в результате чего ей понадобилась медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

По поручению руководителя СУ СКР по Самарской области Павла Олейника возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

"В рамках предварительного расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных", - рассказали в пресс-службе управления.

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Назад. 08 июля 2025
В Самаре бездомные псы напали на женщину, возбуждено уголовное дело
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