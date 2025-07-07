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Логисты оптимизируют маршруты с помощью цифровых двойников

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Бурный рост электронной коммерции вынуждает логистические компании в ускоренном режиме модернизировать складскую и транспортную инфраструктуру, а также внедрять цифровые решения для доставки товаров потребителям. В ближайшие два года компании планируют направить наибольшие инвестиции в развитие систем прогнозной аналитики и рекомендательных систем на базе машинного обучения, а также в расширение "штата" программных роботов (RPA) и цифровых двойников. Таковы отраслевые приоритеты ИТ-развития логистических и транспортных компаний, которые были определены в рамках исследования, проведенного ИТ-холдингом Т1 и Центром экспертизы и коммерциализации Фонда "Сколково" при участии аналитического центра TAdviser.

Как показало исследование, логистика и транспорт отзывчивы на инновации: автоматизация рутинных процессов с помощью RPA уже внедрена у 47% компаний, а на крупнейших предприятиях этот показатель достигает 100%. Системы видеоаналитики для контроля процессов и обеспечения безопасности используют 37% компаний, а среди лидеров рынка — 60%. Каждая четвертая компания из числа малых и средних применяет технологии Интернета вещей (IoT) для мониторинга транспорта и оптимизации маршрутов, а среди компаний с оборотом 10–100 млрд руб. проникновение IoT и цифровых двойников достигает 67%.

Говоря о стратегических ИТ-приоритетах на ближайшие два года, 47% представителей компаний сообщили о планах внедрения рекомендательных систем (среди крупнейших бизнес-игроков показатель доходит до 80%). Прогнозная аналитика для предсказания состояния транспортных средств и профилактики поломок — в числе приоритетов у 42% опрошенных. Еще одно важное направление — цифровые двойники. В крупнейших компаниях (с выручкой более 100 млрд руб.) 40% респондентов планируют внедрять цифровые двойники в ближайшие два года. Один из основных драйверов — значительное сокращение времени и затрат за счет оптимизации маршрутов.

Поскольку большая часть транспортных компаний подпадает под требования импортозамещения на объектах КИИ, у многих предприятий уже есть опыт замены зарубежных систем. "Цифры по уровню импортозамещения варьируются в зависимости от типа систем. Так, замещены 25% отраслевого ПО, 13% решений по управлению ресурсами и бизнес-приложений, 19% систем в сфере информационной безопасности и 43% офисных продуктов, порталов и ВКС. Прогноз указывает на дальнейший рост доли отечественных продуктов — в силу регуляторных ограничений. Наряду с этим, потенциал импортозамещения поддерживается активным применением гибридных моделей с привлечением интеграторов, вендоров и стартапов. Подтверждение этого тренда мы видим в росте выручки стартапов "Сколково" на 40% до 704 млрд руб. в 2024 году", — комментирует Павел Новиков, управляющий директор Центра экспертизы и коммерциализации Фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ). Например, с 1 июля 2025 года становится обязательным использование электронного документооборота для отдельных категорий грузов — прежде всего тяжеловесных и негабаритных. Это усиливает необходимость во внедрении ЭДО на всех уровнях логистических цепочек.

Согласно данным опроса, при закупке корпоративного ПО 32% предпочитают готовые решения с рынка, а 23% разрабатывают системы под себя. Более 62% реализуют проекты как собственными силами, так и с привлечением подрядчиков, что открывает дополнительные возможности для российских разработчиков.

"Рост объемов грузоперевозок — к примеру, на 11% в авиации и на 6,5% в автотранспорте — в сочетании с дефицитом персонала стал катализатором для инвестиций в автоматизацию. Мы видим, как бизнес меняет подход к формированию ИТ-инфраструктуры, целенаправленно наращивая долю вложений в технологические платформы и внешние сервисы. Исследование показало, что 60% компаний планируют сохранить или увеличить ИТ-бюджет в ближайшие два года, несмотря на высокую ключевую ставку и давление на издержки. В структуре расходов растёт доля закупки специализированных программно-аппаратных комплексов и отечественного ПО, а также инвестиций в собственные ИТ-команды", — отметил Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1.

Скачать презентацию с ключевыми выводами исследования можно по ссылке.

Методология исследования объединила несколько подходов: статистический анализ выручки компаний за 2023 год (на основе данных из системы "Контур" — сервиса для проверки контрагентов и анализа финансовой отчетности), кабинетное изучение трендов и ИТ-бюджетов, а также детальную сегментацию рынка по годовой выручке на несколько уровней: от 800 млн, от 2 млрд, от 10 млрд, от 100 млрд и свыше 500 млрд руб. Кроме того, было проведено два типа опросов: широкий количественный онлайн-опрос (110 анкет в промышленности, 40 в ритейле и 30 в логистике) и серия глубинных качественных интервью с представителями ведущих отраслевых предприятий.

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Назад. 07 июля 2025
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