16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ВСК выплатила клиентке 6 млн рублей за "дом с трещинами"

Читали 8

Дом клиентки Страхового Дома ВСК из Амурской области не выдержал зимовки и покрылся трещинами. Как показала экспертиза, при строительстве жилья была нарушена технология при проведении строительных работ.

Добротный с виду одноэтажный кирпичный дом в Амурской области был застрахован в ВСК по полису ипотечного страхования. Владелица приобрела новый частный дом на кредитные средства, и по условиям предоставления займа застраховала его в ВСК.

После первой зимы в новом доме женщина заметила многочисленные трещины — на стенах, фундаменте, конструктивных элементах. Со временем трещины стали увеличиваться в размерах. Проведенная экспертиза выявила нарушения технологии при проведении строительных работ (конструктивные дефекты). Дом был признан непригодным для жилья.

ВСК признала данный случай страховым и выплатила клиентке 6 млн рублей.

Версия для печати

Новости

Назад. 03 июля 2025
ВСК выплатила клиентке 6 млн рублей за "дом с трещинами"

В России и мире

ПМЭФ-2025: как сделать обучение цифровой грамотности эффективным и увлекательным

В рамках Молодежного дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в кафе 360 Авито состоялась дискуссия "Привлечь, удержать, обучить. Новые форматы обучения цифровой грамотности". Модератором дискуссии выступила Женя Искандарова, резидент "Инсайт Люди", стендап-комик. В обсуждении приняли участие представители Авито, Билайн, анимационной компании "Ярко", Альянса по защите детей в цифровой среде, "Движения Первых" и других ключевых игроков. Участники обсудили современные подходы к цифровой гигиене, вовлечению молодёжи и родителей, а также роль интерактивных форматов в формировании безопасного поведения в интернете.

Россельхозбанк представил свои продукты и услуги на Дне поля и сенажа ПФО 2025

День поля и сенажа Приволжского федерального округа собрал представителей аграрной отрасли в п. Угорье Кинельского района Самарской области на учебно-производственной базе Самарского государственного аграрного университета. Деловая программа включала в себя демонстрацию агротехнологий и инноваций, актуальные решения в растениеводстве и кормозаготовке, обмен опытом по животноводству, дискуссию клуба директоров о перспективах развития и проблемах агробизнеса. Растениеводы, животноводы, представители органов власти, профессиональных союзов и научной среды обменялись опытом и обсудили актуальные вопросы.

Культура и стиль

Выставка уличного художника NGC_1797 "Тут был…" в культурном центре "ЗИМ Галерея" — как это было?

С 18 по 29 июня в культурном центре "ЗИМ Галерея" жителям Самары представилась уникальная возможность ознакомиться с работами уличного художника NGC_1797: о чем эта выставка, что можно было на ней увидеть и понять — в нашем тексте.

Эстетика и функциональность: погружение в мир дизайна интерьеров

Интерьер каждого дома — это отражение внутреннего мира его хозяев, пространство, в котором ощущается уют и безопасность. Для того чтобы воплотить свои пожелания в реальность, мы обращаемся к специалистам, помогающим не только сделать "красиво", но и полностью спроектировать интерьер так, чтобы он был функциональным. Графический дизайнер Полина занимается планировками квартир уже не первый год — в ходе интервью она готова поделиться своим опытом, а также дать несколько советов начинающим специалистам.

Люди

Металловед Елена Приймак: "Наши разработки позволят повысить надежность оборудования в промышленности"

Красавица, жена, мама и ученая. Всё это — о заведующей лабораторией металловедения и термической обработки АО "Завод бурового оборудования", доценте кафедры производственных технологий обработки материалов Елене Приймак. Она посвятила свою жизнь металловедению, чтобы повысить эффективность производства оборудования в промышленности. О результатах своих исследований и воспитании правильных специалистов Елена рассказала в рамках проекта Волга Ньюс и Сбера "Первооткрыватели".

Кошелек

От станции к станции: гид по барам арт-пространства "Станкозавод"

11 сентября 2022 года в Самаре открылось новое пространство для отдыха и работы "Станкозавод". Кластер состоит из двух этажей и крыши, которая тоже задействована в активной жизни пространства. Бывший завод по производству станков сохранил свою историческую значимость в названии и деталях, но заиграл совершенно новыми красками и раскрылся с неожиданной стороны.

Здоровье

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Он и она