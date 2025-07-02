Вадим Раков проведет в составе "Крыльев Советов" сезон 2025/26

02.07.2025 16:15 Читали 24

"Крылья Советов" и "Локомотив" достигли соглашения об аренде нападающего Вадима Ракова до конца сезона 2025/26. Вадим является воспитанником "Локомотива", передает пресс-служба самарского футбольного клуба.

В сезоне-2021/22 он установил рекорд ЮФЛ-2, забив 36 мячей в 26 матчах. Дебют в основном составе "Локомотива" состоялся в сезоне-2022/23 — в игре против "Крыльев Советов".

В минувшем сезоне нападающий провел 29 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и 6 результативными передачами. Регулярно вызывается в молодежную сборную России.

Напомним, Вадим Раков прибыл в расположение "Крыльев" 25 июня. Ранее сообщалось, что 20-летний спортсмен проведет сезон-2025/2026 в "Крыльях" на правах бесплатной аренды до конца сезона без права выкупа.