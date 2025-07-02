В общежитии СГИК начался капитальный ремонт

02.07.2025 12:12 Читали 20

В общежитии Самарского института культуры стартовал капитальный ремонт.

Здание находится по адресу ул. Искровская, 1. В настоящее время работы проводятся на кровле, фасаде и внутри здания. В этом году будут заменены окна, система отопления. По национальному проекту также запланированы средства на оснащение общежития мебелью и бытовой техникой. Совокупно на реализацию данного проекта из федерального бюджета будет выделено порядка 190 млн рублей.

Капитальный ремонт продлится до конца 2026 года. На это период студенты, в том числе, и первокурсники, будут временно проживать в общежитиях других самарских вузов — партнеров СГИК.

Институт культуры в Самаре стал единственным творческим вузом в стране среди подведомственных Министерству культуры РФ, попавшим в национальный проект "Молодежь и дети" в 2025 г., сообщает пресс-служба вуза.