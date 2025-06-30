В суд направили дело председателя совета директоров "АвтоВАЗбанка" Николая Тарана

30.06.2025 18:39 Читали 14

Уголовное дело бывших председателя совета директоров санированного "АвтоВАЗбанка" Николая Тарана и президента этого кредитного учреждения Елены Казымовой направлено в Центральный район Тольятти. Речь в обвинении идет о 60 эпизодах хищения денег и их легализации у "АвтоВАЗбанка", "Росската" и ПАО НБ "Траст". Вероятная сумма ущерба может превышать 2,5 млрд рублей.

Напомним, "АвтоВАЗбанк" был открыт в 1988 году и базировался в Тольятти. В 2011 г. рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило, а в 2012 и 2013 гг. подтвердило Банку АВБ кредитный рейтинг на уровне А - "Высокий уровень кредитоспособности". Но уже в 2015 г. АВБ передали на санацию Промсвязьбанку, а 7 марта 2019 г. ликвидировали путем присоединения к банку "Траст". В уголовном деле о выводе денег из "АвтоВАЗбанка" уже давно фигурирует бизнес его бенефициара Николая Тарана. Речь идет о компаниях "ПромТехСтейт" и "ПромТехРециклинг".

По данным открытых источников, долями в ООО "ПромТехСтейт" владели Николай Таран, Елена Казымова и Вера Прокопенко. Те же лица были бенефициарами "АвтоВАЗбанка".

"Не исключено, что заведомо безвозвратные кредиты выдавались на фирмы, оформленные прямо на сотрудников банка. Также проверяется информация, что Казымова могла согласовывать выдачу "левых" кредитов, кроме того, дочь Тарана заключала от имени одной организации сделки в пользу самого Тарана", - рассказывал источник в надзорном ведомстве.

Тарана и Казымову объявили в международный розыск. Ранее силовики уже задержали начальника департамента кредитования АО "АвтоВАЗбанк" Юрия Фролова. Следователи полиции посчитали, что мужчина мог контролировать выдачу невозвратных кредитов.