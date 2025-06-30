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На ProcessTech обсудили, как Process Mining и Task Mining меняют подход к эффективности бизнеса

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26 июня в Москве состоялось одно из знаковых событий России в области процессной аналитики — ProcessTech. Участниками стали 160 экспертов и ТОП-менеджеров крупнейших компаний, которые собрались обсудить, как Process Mining и Task Mining меняют подход к эффективности бизнеса.

Организаторы мероприятия — Страховой Дом ВСК и Инфомаксимум.

Курс на трансформацию

Страховой Дом ВСК последовательно реализует курс на цифровую трансформацию и внедрение передовых технологических решений. Сегодня компания применяет процессную аналитику как один из ключевых инструментов повышения эффективности, прозрачности и управления внутренними процессами. ВСК не просто изучает тренды, а активно задаёт их, создавая внутри компании прочную базу для data-driven решений.

"ВСК — компания осознанного выбора, открытая к инновациям и стратегическим решениям. Мы внедряем новые технологии не ради тренда, а для реальной пользы бизнесу, партнерам и клиентам. Пропилотированные технологии Process и Task Mining еще в 2023 году показали широкий потенциал и возможность масштабирования. На сегодняшний день мы лидируем на страховом рынке в части масштаба использования данной технологии. Митап объединил более 80 компаний из разных отраслей — это подтверждение высокой востребованности процессной аналитики. Для нас важно быть частью профессионального сообщества, делиться накопленным опытом и поддерживать коллег, которые только начинают развивать процессную аналитику в своих компаниях", — подчеркнула в приветственном слове Анна Рыбина, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

От ИТ до ОЦО

Мероприятие состояло из двух крупных блоков: первый был посвящен практическому опыту применения Process Mining и Task Mining в подразделениях Страхового Дома ВСК.

Марина Ляшенко, вице-президент — руководитель лаборатории финтех и инноваций Страхового Дома ВСК, рассказала, как в компании развивалась процессная аналитика: от первых проектов до полноценного масштабирования и поиска новых направлений.

Ксения Горелова, руководитель Процессного офиса Страхового дома ВСК, рассказала о ряде проектов во внутреннем ОЦО компании — Федеральном сервисном центре. Артур Мадаров, руководитель дирекции анализа ИТ-процессов Страхового Дома ВСК, сделал акцент на реинжиниринге процессов контроля качества технической поддержки с Proceset.

Визионерский взгляд

Вторую часть программы открыл генеральный директор Инфомаксимум Александр Бочкин, который поделился видением того, как научить ИИ говорить на языке корпоративных бизнес-процессов.

"Сегодня работа в большинстве информационных систем сводится к заполнению бесконечных форм. Сотрудники тратят на это миллиарды часов: проверяют, сверяют, копируют, переносят. Наступает время перемен, — рассказывает Александр Бочкин, генеральный директор Инфомаксимум. — Системы должны понимать человека, работать с естественным языком и автоматически структурировать данные, а не требовать ручного ввода. Чтобы оптимизировать трудозатраты, нужно внедрять открытые API, использовать Task Mining, находить "узкие места" и автоматизировать. Мы вступаем в новую эпоху взаимодействия с технологиями — естественную, человечную, эффективную".

Панельная дискуссия, модератором которой выступила Екатерина Мезяева, руководитель отдела внедрений Инфомаксимум, была посвящена различным подходам к внедрению процессной аналитики в компаниях — централизованному или распределенному (центры компетенций). Эксперты, среди которых были представители Газпромбанка, Страхового Дома ВСК, Вымпелком, Glowbyte и Axenix, поделились опытом формирования профильных структур, обсудили управленческие и операционные риски при масштабировании, ключевые навыки специалистов, плюсы и минусы каждого подхода.

"Мы делаем акцент на внедрение изменений в бизнес-процесс для достижения конечного результата, — поделилась Александра Левушкина, Стратегический партнёр по инновациям Страхового Дома ВСК. — Децентрализованный подход позволяет мотивировать каждого пользователя технологии не просто сформулировать гипотезу на изменение, но и довести доработки до внедрения, тем самым получив конечный результат".

Планы на будущее

Process Mining и Task Mining продолжают играть ключевую роль в развитии интеллектуальной аналитики и управлении бизнес-процессами. Их применение позволяет компаниям не просто выявлять точки роста, но и выстраивать системный подход к трансформации операций с опорой на данные.

Конференция ProcessTech в очередной раз подтвердила: эти инструменты становятся неотъемлемой частью современного бизнеса, а сама площадка — важным пространством для профессионального диалога, обмена опытом и укрепления комьюнити.

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