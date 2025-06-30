Т1 Технологии продемонстрировала HR Tech-решение на ПМЭФ

30.06.2025 15:14 Читали 4

Компания-разработчик программного обеспечения Т1 Технологии представила "Цифровое рабочее место" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Решение представляет единое безопасное пространство для организации работы и общения с партнерами. В продукт входит два модуля: первый организует внутреннюю работу сотрудников, второй — автоматизирует взаимодействие с партнёрами.

Мобильная версия предназначена для внутренних коммуникаций между сотрудниками и получения услуг со стороны работодателя. Приложение позволяет бронировать переговорные комнаты, оформлять отпуска и больничные, знакомиться с корпоративными предложениями, а также заказывать справки (2-НДФЛ, выписка из трудовой книжки, справка с места работы). Новым сотрудникам доступны инструкции, карты офисов и занятия в рамках обучения и онбординга.

"Разработка мобильного сервиса — это важный шаг в сторону более гибкой и современной цифровой среды. Мы стремимся обеспечить сотрудникам российских компаний интуитивно понятный и быстрый доступ ко всем необходимым функциям — от получения справок до прохождения обучения. Это особенно актуально для распределённых команд и удаленных работников. Мобильное приложение помогает решать повседневные задачи буквально в несколько кликов, сокращает рутину и повышает прозрачность внутренних процессов. Такой подход ускоряет адаптацию, увеличивает вовлечённость коллектива и в целом способствует формированию открытой и зрелой корпоративной культуры", — прокомментировал Алексей Тубальцев, генеральный директор Т1 Технологии.