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"Акрон" подписал голкипера Виталия Гудиева

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ФК "Акрон" заключил трехлетний контракт с голкипером Виталием Гудиевым, сообщат пресс-служба клуба.

Виталий Гудиев является воспитанником осетинского футбола. В составе родной "Алании" вратарь дебютировал в профессиональном футболе на уровне Первой лиги. Далее в карьере Виталия был грозненский "Ахмат", где он провел восемь сезонов в премьер-лиге.

Розыгрыш МИР РПЛ 2022/23 Гудиев отыграл в "Химках", а последние два сезона в элите голкипер защищал цвета воронежского "Факела", проведя за "огнеопасных" 34 матча во всех турнирах. В минувшем сезоне Гудиев вошел в топ-5 вратарей по проценту сейвов.

"Мы рады, что Виталий присоединился к нам и добавит конкуренции во вратарской линии. Дополнительно хочется отметить его умение точно вводить мяч ногами, что добавит нам вариативности в начале атаки", — спортивный директор ФК "Акрон" Антон Чистяков.

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Назад. 27 июня 2025
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