Четыре человека утонули за три дня в Самарской области

27.06.2025 16:05 Читали 2

За трое суток, с 25 по 27 июня, в водоемах Самарской области погибли четыре человека. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

25 июня в 21:30 очевидцы извлекли из реки Самара тело погибшего 56-летнего мужчины.

В 1:00 26 июня в пос. Семеновка Кинель-Черкасского района полицейские подняли из реки Сарбайчик тело 75-летней женщины. А в 10:10 того же дня в с. Кошки из частного водоема "Додоновский пруд" сотрудники полиции извлекли тело 44-летнего мужчины.

27 июня в 11:13 сотрудникам МЧС поступило сообщение о том, что в районе пос. Междуреченск Сызранского района из реки Уса очевидец вытащил тело погибшего 61-летнего мужчины.