ФСБ поймала в Самаре лидера этнической ОПГ

27.06.2025 12:02 Читали 7

Сотрудники УФСБ по Самарской области сообщили о поимке лидера этнической ОПГ. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве.

"Указанное лицо предложило представителю цыганской диаспоры свое посредничество в передаче взятки 200 тыс. руб. неустановленному должностному лицу из числа сотрудников ОМВД России по Отрадному для уклонения от ответственности членов цыганской общины, совершивших общеуголовное преступление", - сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

Далее в Отрадненском отделе Следственного комитета возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"). Сейчас материалы передали на рассмотрение в суд.

По данным источников, фамилия подозреваемого цыганского барона - Колмыков. Члена его клана правоохранители обвиняли по ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"). Именно за это правонарушение барон и хотел, по предварительным данным, "отмазать" члена клана.