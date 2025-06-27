Предупрежден — значит вооружен: новая услуга защитит абонентов "Ростелекома" от спам-звонков

27.06.2025 16:10 Читали 12

"Ростелеком" представил новое решение для пользователей мобильной связи: "Антиспам для звонков" определяет информацию о категории юридического лица и отображает ее на экране телефона при входящих вызовах. Услуга уже доступна для абонентов оператора по всей стране.

Во время входящего звонка пользователь увидит маркировку категории вызова, даже если номера нет среди его контактов. Эта информация поможет решить, отвечать ли на звонок. Данные о номере звонящего поступает из информационно‑аналитической системы оператора. Она регулярно обновляется с помощью технологии Big Data на основании обращений абонентов и открытых источников. Если у оператора нет данных о категории вызывающего абонента, на экране отобразится только номер без дополнительной информации.